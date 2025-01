Huawei plant mit neuen Smartphones großen Tabubruch

Huawei konzentriert sich mit seinen Smartphones aktuell noch voll auf China. Dort feiert das Unternehmen riesige Erfolge und spielt nach dem US-Bann wieder ganz oben mit. Das reicht aber nicht mehr, Huawei möchte wieder die Welt erobern und plant dafür einen waghalsigen Schritt.

Huawei will weltweit Smartphones mit Kirin-Chips verkaufen

Seit 2019 kämpft Huawei mit massiven Einschränkungen durch US-Handelssanktionen. Der einstige Smartphone-Gigant verlor dadurch den Zugang zu wichtigen amerikanischen Technologien und musste sein internationales Smartphone-Geschäft drastisch zurückfahren. Doch statt aufzugeben, investierte das Unternehmen massiv in eigene Entwicklungen. Mit großem Erfolg, denn die neue Generation der Kirin-Chips zeigt, dass Huawei technologisch wieder zur Weltspitze aufschließt.

Insidern zufolge plant Huawei nun, seine Smartphones wieder verstärkt international anzubieten. Das Unternehmen will dabei auf die selbst entwickelten Kirin-Chips setzen, die in Zusammenarbeit mit chinesischen Chip-Herstellern produziert werden – was einem echten Tabubruch gleichkommt. Hierzulande bietet Huawei zwar Smartphones an, geht bei der technischen Ausstattung aber Kompromisse ein. Zukünftig könnte wieder das volle Potenzial ausgeschöpft werden (Quelle: HuaweiCentral).

Bemerkenswert ist vor allem der Zeitpunkt. Trotz anhaltender US-Sanktionen fühlt sich Huawei stark genug, den globalen Markt erneut herauszufordern. Die hauseigenen Chips sollen dabei nicht nur technologische Unabhängigkeit demonstrieren, sondern auch die Konkurrenzfähigkeit der Smartphones sicherstellen.

Der chinesische Konzern hat in den vergangenen Jahren erhebliche Fortschritte in der Chip-Entwicklung gemacht. Das Mate 60 Pro, ausgestattet mit dem Kirin 9000S-Prozessor, gilt als technologischer Meilenstein. Dieser Erfolg auf dem Heimatmarkt scheint Huawei nun das nötige Selbstvertrauen für internationale Expansionspläne zu geben.

Software bleibt ein großer Knackpunkt

Auch wenn es Huawei hinbekommt, dass die Kirin-Chips in internationalen Smartphones verbaut werden können, bleibt immer noch das Problem mit dem Betriebssystem und der App-Auswahl. Die US-Sanktionen sorgen dafür, dass Huawei nicht auf den App-Store von Google zugreifen kann. Es fehlen also wichtige Apps. In China gibt es Alternativen, doch hierzulande wird das nicht so einfach. Wir behalten die Entwicklung im Blick.

Wir haben uns die Kamera des Huawei Pura 70 Ultra genauer angeschaut:

