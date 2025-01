Galaxy-S25-Handys auf Bildern: Viele Geheimnisse gelüftet

Kurz vor der Vorstellung der Galaxy-S25-Serie sind zahlreiche Daten und Bilder der drei Modelle aufgetaucht. Die Smartphones sollen zeigen, was Samsung im Jahr 2025 unter Oberklasse versteht.

Samsung Galaxy S25: Ausstattung und Bilder

Am 22. Januar will Samsung seine neue Flaggschiff-Reihe der Öffentlichkeit vorstellen. Kurz zuvor sind bereits einige Bilder und viele Details zur Ausstattung des Galaxy S25, S25 Plus und S25 Ultra durchgesickert.

Demnach soll das Galaxy S25 über ein 6,2 Zoll großes AMOLED-Display mit einer adaptiven Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hz verfügen. Angetrieben wird es vom neuen Chip Snapdragon 8 Elite, der von 12 GB Arbeitsspeicher und wahlweise 128, 256 oder 512 GB Speicher unterstützt wird. Die Kamera besteht aus einer 50-MP-Hauptkamera mit optischer Bildstabilisierung, einem 50-MP-Ultraweitwinkelsensor und einem 10-MP-Teleobjektiv mit dreifachem optischen Zoom.

Das Galaxy S25 in weißer Ausführung. (© Android Headlines)

Der Akku hat wie beim Vorgänger eine Kapazität von 4.000 mAh, unterstützt 25 Watt Schnellladung sowie kabelloses Laden und Powershare. Mit einem Gewicht von 162 Gramm ist das Galaxy S25 relativ leicht (Quelle: Android Headlines).

Galaxy S25 Plus mit 6,7-Zoll-Display

Das Galaxy S25 Plus verfügt über ein größeres 6,7-Zoll-AMOLED-Display, das ebenfalls bis zu 120 Hz bietet. Auch hier kommt der Snapdragon 8 Elite zum Einsatz, kombiniert mit 12 GB RAM und Speicheroptionen von 256 oder 512 GB. Die Kameraausstattung entspricht der des Galaxy S25. Der Akku ist mit 4.900 mAh größer und unterstützt Schnellladung mit 45 Watt. Das S25 Plus wiegt 190 Gramm.

Die Plus-Version des Galaxy S25 in Silver Shadow. (© Android Headlines)

Galaxy S25 Ultra mit bis zu 1 TB Speicher

Das Topmodell der Reihe, das Galaxy S25 Ultra, bietet ein 6,9 Zoll großes AMOLED-Edge-Display mit den gleichen Bildwiederholraten. Auch hier ist der Snapdragon 8 Elite das Herzstück, zusammen mit 12 GB RAM und Speicheroptionen bis zu 1 TB. Die Kamera sticht mit einer 200-MP-Hauptkamera hervor, begleitet von einem 50-MP-Ultraweitwinkelsensor, einem 10-MP-Teleobjektiv mit dreifachem Zoom und einem 50-MP-Periskopobjektiv mit fünffachem Zoom und 100-fachem digitalen Space Zoom.

Das Galaxy S25 Ultra in Titanium Black. (© Android Headlines)

Der Akku hat eine Kapazität von 5.000 mAh und unterstützt wie die S25 Plus das Schnellladen mit 45 Watt. Das Gerät ist nicht nur das größte, sondern mit 218 Gramm auch das schwerste der Serie.

Galaxy-S25-Serie: Android 15 und One UI 7

Alle Modelle sind mit Android 15 und One UI 7 ausgestattet, bieten Dual-SIM-Unterstützung und 5G-Konnektivität. Bei den Farboptionen wird das Galaxy S25 (Plus) in Iceblue, Mint, Navy und Silver Shadow erhältlich sein, während das Galaxy S25 Ultra in exklusiven Farben wie Titanium Black und Titanium White Silver angeboten wird. Die Preise der Handys sind noch nicht endgültig bekannt, könnten aber höher liegen als bei den Vorgängern.

Im Video: Das hat sich bei Android 15 alles geändert.

