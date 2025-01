Preisschock bei Galaxy-S25-Serie? Samsung-Fans müssen jetzt stark sein

Die Preise für die kommende Galaxy-S25-Serie von Samsung könnten deutlich höher ausfallen. Vor allem das Galaxy S25 Ultra soll spürbar teurer werden, heißt es. Doch das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.

Neue Preise: Galaxy-S25-Serie deutlich teurer?

Ein italienischer Onlineshop hat erste Preise für das Galaxy S25 sowie die Plus- und Ultra-Variante des Android-Flaggschiffs veröffentlicht. Demnach sind die Modelle rund 100 Euro teurer als die Galaxy-S24-Serie – aber es lässt sich auch Geld sparen.

Zum Vergleich: Das Galaxy S24 kostete zum Verkaufsstart ab 899 Euro, das S25 soll ab 973 Euro zu haben sein. Beim Ultra-Modell fällt der Anstieg noch deutlicher aus – hier sind bis zu 1.948 Euro für die 1-TB-Variante gelistet. Die Preise für das Top-Smartphone beginnen bei 1.571 Euro, sofern 256 GB interner Speicher ausreichen. Das Samsung Galaxy S25 Plus soll zwischen 1.246 Euro und 1.271 Euro kosten.

Fest steht aber auch, dass die Mehrwertsteuer in Italien mit 22 Prozent etwas höher ist als in Deutschland (19 Prozent). Sollten die italienischen Angaben stimmen, wäre hierzulande also dennoch mit etwas niedrigeren Preisen zu rechnen.

Ganz anders sieht das Roland Quandt von WinFuture. Er hält die Angaben für unrealistisch. Alle S25-Modelle sollen ihm zufolge preislich auf dem Niveau des Vorjahres bleiben (Quelle: Roland Quandt bei Bluesky).

Samsung Galaxy S25: 50 Euro beim Kauf sparen

Für den offiziellen Verkaufsstart am 22. Januar hat Samsung ein großes Unpacked-Event um 19 Uhr angekündigt. Bis dahin ist unklar, ob die Preise steigen oder gleich bleiben. Unabhängig davon gibt es ein kleines Extra für Fans: Wer sich vorab bei Samsung registriert, spart 50 Euro und hat zudem die Chance auf einen 500-Euro-Gutschein „für das neue Galaxy-Produkt“ (Quelle: Samsung Deutschland).

Ein Blick auf das Samsung Galaxy S24 FE lohnt sich:

