Samsung Galaxy S25 Plus: Erste Fotos enthüllen überraschende Details

Samsung könnte bei der kommenden Galaxy-S25-Serie einen drastischen Schritt wagen. Geleakte Fotos des Galaxy S25 Plus zeigen ein mysteriöses neues Detail am Gehäuse. Der südkoreanische Technologieriese könnte damit dem Vorbild von Apple folgen – allerdings mit einem cleveren technischen Upgrade.

Erste Bilder des Samsung Galaxy S25 Plus enthüllen neue Details

Die aufgetauchten Bilder des US-Modells des Galaxy S25 Plus zeigen an der rechten Gehäuseseite, unterhalb der üblichen Bedienelemente, eine bislang unbekannte Komponente. Was auf den ersten Blick wie eine zusätzliche Kamerataste wirkt, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als spezielle mmWave-Antenne. Diese soll die 5G-Verbindung im hochfrequenten Bereich zwischen 24 GHz und 100 GHz deutlich verbessern und damit erheblich höhere Datenübertragungen ermöglichen (Quelle: SamMobile).

Die Implementierung der neuen Antennentechnologie könnte gleichzeitig das Ende der klassischen SIM-Karte für US-Kunden bedeuten. Wie Apple bereits seit dem iPhone 14 setzt möglicherweise auch Samsung künftig ausschließlich auf eSIM-Technologie. Das dürfte aber nur für die Vereinigten Staaten gelten. Diese Entwicklung würde nicht nur mehr Platz im Geräteinneren schaffen, sondern auch die Flexibilität bei der Vertragsverwaltung erhöhen.

Die Bilder des Samsung Galaxy S25 Plus wurden mittlerweile wieder gelöscht. (© Jukanlosreve)

Rein optisch gesehen tut sich ansonsten nicht viel beim Galaxy S25 Plus im Vergleich zu seinem Vorgänger. Es bleibt bei dem Design, das Samsung im Grunde bei all seinen Smartphones verwendet.

Galaxy-S25-Smartphones kommen bald

Die Veröffentlichung der Galaxy-S25-Serie steht unmittelbar bevor. Samsung soll die offizielle Präsentation bereits im kommenden Monat durchführen. Neben dem Galaxy S25 Plus wird Samsung auch das Basismodell Galaxy S25 sowie die teuerste Ultra-Variante vorstellen.

Im Video könnt ihr euch das Samsung Galaxy S24 Plus zum Vergleich anschauen:

