Beim Pixel 10: Google geht ganz neue Wege

Google wendet sich beim Pixel 10 wohl endgültig von Samsung ab. Stattdessen soll der eigene Tensor-Chip um ein MediaTek-Modem erweitert werden. Das könnte mehr Leistung bringen, birgt aber auch ganz neue Risiken.

Pixel 10: Wechsel zu MediaTek-Modem wahrscheinlich

Für die kommende Pixel-10-Serie testet Google derzeit erstmals das MediaTek-T900-Modem. Das kommt überraschend, hatte Google doch bisher immer auf Exynos-Modems von Samsung gesetzt. Für die nächste Pixel-Generation ist die Wahl aber offenbar auf den taiwanischen Hersteller gefallen. Ursprünglich soll sogar Qualcomm mit seinem Snapdragon-X75-Modem im Rennen gewesen sein, der in Apples iPhone-16-Reihe zu finden ist (Quelle: Android Authority).

Die Gründe für den Wechsel von Google sind nicht bekannt. Google selbst hat sich noch nicht dazu geäußert. Fest steht jedoch, dass frühere Tensor-Chips mit Samsung-Modems häufiger mit Effizienz- und Wärmeproblemen zu kämpfen hatten. Möglicherweise will Google einfach einem anderen Partner eine Chance geben – auch wenn das neue Risiken birgt.

Über das T900 von MediaTek ist noch nicht viel bekannt. Insidern zufolge basiert das Modem auf der aktuellen M85-Architektur, die den 3GPP-Release 17 als 5G-Standard unterstützt. Der T900-Chip soll gegenüber seinem Vorgänger in Sachen thermischer Stabilität punkten und eine verbesserte Energieeffizienz mitbringen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der T800 kaum in bekannten Handys verbaut wurde, was einen Vergleich nicht unbedingt einfacher macht.

Pixel 10: Was bringt das neue Modem?

Ob der Wechsel zu MediaTek für Google ein Erfolg wird, bleibt abzuwarten. Gut möglich, dass Google die Schwächen der Samsung-Modems in den Pixel-Handys gezielt angehen will. Zusammen mit dem Chip Tensor G5 will Google die Performance auf ein neues Level heben – und eine erste Prognose ist vielversprechend.

Im Video: Das halten wir vom Pixel 9 (Pro XL).

