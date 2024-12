Samsung legt los: Sechs Handys erhalten brandneues Software-Update

Samsung hat den Fokus zwar aktuell voll auf die Entwicklung von Android 15 und One UI 7 gelegt, doch die monatlichen Software-Updates werden dadurch nicht vergessen. Zwar etwas später, aber immer noch rechtzeitig verteilt Samsung das Dezember-Update für erste Smartphones. Weitere Modelle dürften zeitnah folgen.

Samsung verteilt Dezember-Update

Samsung hat kürzlich mit dem Beta-Test von Android 15 für die Galaxy-S24-Smartphones begonnen. Das heißt aber nicht, dass alle anderen Handys vergessen werden. Ab sofort wird das Dezember-Update für erste Smartphones ausgerollt. Folgende Modelle werden zuerst versorgt:

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24 Plus

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung verteilt die neue Version zunächst in Südkorea, wird den Rollout aber schon sehr bald auf weitere Länder ausweiten. Die Installation der neuen Version wird empfohlen, weil Samsung dort wieder einige Sicherheitslücken schließt.

Im Fokus steht dabei eine kritische Sicherheitslücke, die das Android-Betriebssystem betrifft. Zudem werden acht Sicherheitslücken geschlossen, die nur in Samsung-Geräten vorhanden sind. Samsung schließt außerdem eine Sicherheitslücke, die bestimmte Exynos-Chips und -Modems des Herstellers betrifft (Quelle: SamMobile).

Das neue Software-Update dürfte euch mit der Zeit angeboten werden, wenn die neue Version für euer Handy in eurer Region erhältlich ist. Alternativ könnt ihr hin und wieder in den Einstellungen danach suchen. Der Rollout wird wie immer in Wellen durchgeführt.

Weitere Samsung-Geräte folgen

Wie bei jedem neuen Sicherheitsupdate startet Samsung zunächst mit wenigen ausgewählten Smartphones in einer Region und weitet die Verteilung dann aus. Ihr könnt also damit rechnen, dass euer Samsung-Gerät in den kommenden Tagen und Wochen ebenfalls das Dezember-Update angeboten bekommt. Wir halten euch in diesem Artikel auf dem Laufenden.

Im kommenden Jahr folgt dann Android 15:

