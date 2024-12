Samsung will Smartphones mit Android 15 an entscheidender Stelle verbessern

Samsung wird Android 15 und One UI 7 in der finalen Version erst mit der Vorstellung der Galaxy-S25-Smartphones einführen. Schon jetzt können Interessierte die Beta-Version auf den Galaxy-S24-Smartphones testen. Viele sind unzufrieden, denn besonders die Animationen, die eigentlich viel besser sein sollten, sorgen aktuell noch für Probleme. Samsung will sich dem zwar annehmen, hat aber nicht mehr viel Zeit.

Samsung hat Probleme mit Animationen unter Android 15

Samsung gesteht Nachbesserungsbedarf bei der Beta-Version seiner neuen Android-Oberfläche One UI 7 ein. Besonders die Übergangsanimationen zwischen Apps entsprechen noch nicht den hohen Ansprüchen des Unternehmens. Ein Samsung-Moderator bestätigte nun offiziell, dass die Entwickler bereits an Verbesserungen arbeiten (Quelle: SamMobile).

Ein aufmerksamer Beta-Tester hatte im US-Community-Forum darauf hingewiesen, dass frühere interne Testversionen der Software deutlich flüssigere App-Übergänge aufwiesen als die öffentliche Beta. Samsung reagierte ungewöhnlich transparent auf diese Kritik und bestätigte, dass die als "ZXKN" bezeichnete Testversion tatsächlich natürlichere Animationseffekte bot.

Für Samsung sind die Animationen kein nebensächliches Detail. Auf der hauseigenen Entwicklerkonferenz SDC 2024 betonte der Konzern, dass One UI 7 eine „stärkere emotionale Bindung“ zwischen Nutzer und Gerät schaffen soll. Praktisch jede Interaktion auf den Smartphones wird von Animationen begleitet – und die müssen entsprechend flüssig laufen.

Samsung läuft die Zeit davon

Wirklich viel Zeit hat Samsung für die Anpassung der Animationen nicht. Schon am 22. Januar 2025 sollen die Galaxy-S25-Smartphones vorgestellt werden. Die Galaxy-S24-Smartphones sollen Android 15 mit One UI 7 voraussichtlich im Februar 2025 erhalten. Immerhin liefen die Animationen in einer älteren Version flüssig. Dass Samsung es also hinbekommen könnte, ist nicht komplett ausgeschlossen.

Das erwartet euch mit Android 15:

