Für Smartphone-Nachfolger: Google bringt komplett neues Android an den Start

Google war seiner Zeit mit den Glasses damals um ein Jahrzehnt voraus – das Projekt ist gescheitert. Mittlerweile gelten AR- und VR-Brillen als gute Kandidaten dafür, das Smartphone zu ersetzen. Apple hat es mit der Vision Pro und visionOS vorgemacht. Jetzt zieht Google mit Android XR und einem ersten Headset von Samsung nach.

Google startet Android XR

Google wagt mit Samsung einen neuen Anlauf im Bereich der Virtual- und Mixed-Reality. Der Suchmaschinenriese präsentiert mit Android XR ein eigenes Betriebssystem für AR-, MR- und VR-Hardware. Der erste große Hardware-Partner steht mit Samsung bereits fest. 2025 wird das südkoreanische Unternehmen ein VR-Headset launchen, das der Apples Vision Pro Konkurrenz machen soll.

So soll das erste Samsung-Headset mit Android XR aussehen. Die Ähnlichkeiten zur Apple Vision Pro sind nicht von der Hand zu weisen. (© Samsung)

Samsung hat bereits sein erstes Produkt auf Basis von Android XR angekündigt. Unter dem Codenamen „Project Moohan“, was auf Koreanisch für Unendlichkeit steht, entwickelt das Unternehmen ein VR-Headset, das 2025 auf den Markt kommen soll. Die Hardware wird vom leistungsstarken Snapdragon XR2+ Gen 2 von Qualcomm angetrieben. Ein erstes Vorschaubild erinnert stark an Apples Vision Pro und deutet an, wohin die Reise gehen soll.

Android XR liefert euch im Alltag nützliche Informationen und kann euch durch die Straßen navigieren. (© Google)

Google öffnet mit Android XR dabei die Tore für eine neue Generation von Mixed-Reality-Headsets. Die Entwicklerversion der Plattform steht ab sofort zur Verfügung und unterstützt wichtige Standards wie ARCore, Android Studio und Unity. Auch etablierte XR-Hersteller wie Lynx, Sony und Xreal können die Plattform für ihre Qualcomm-basierten Systeme nutzen.

Euch fremde Sprachen können in Echtzeit direkt übersetzt werden. (© Google)

Im Video könnt ihr euch anschauen, wie sich Google-Entwickler die Zukunft ohne Smartphone und mit AR-Brillen und Android XR vorstellen:

Android XR vorgestellt

Alle bekannten Android-Apps dabei

Google will alle bekannten Apps unter Android XR anbieten. (© Google)

Google plant, seine verschiedenen Dienste und Android-Apps für die XR-Nutzung zu optimieren. Nutzer sollen beispielsweise Echtzeitübersetzungen direkt im Sichtfeld eingeblendet bekommen oder Navigationshilfen in fremden Städten erhalten. Mit dem KI-Assistenten "Project Astra" testet Google bereits die Verschmelzung von künstlicher Intelligenz und Mixed Reality. Die KI Gemini 2.0 soll dabei Text-, Bild- und Audioeingaben verstehen und verarbeiten können.

Samsung hingegen wird die Galaxy AI auf sein Headset bringen – genau wie bei den Smartphones. Rein vom App- und Funktionsumfang könnte so eine XR-Brille tatsächlich ein Smartphone ersetzen. Das dürfte aber sicher noch einige Jahre dauern. Mehr zu Android XR könnt ihr euch bei Google anschauen.

