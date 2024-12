Zu früh gefreut: Samsung schöpft volles Potenzial des Galaxy S25 nicht aus

Samsung wird die Galaxy-S25-Smartphones im Vergleich zu den Vorgängern an vielen Stellen aufwerten. Besonders im Hinblick auf die kabellose Ladefunktion gab es zuletzt gute Nachrichten. Diese sollen mittlerweile aber verpufft sein, denn Samsung will das volle Potenzial eines neuen Standards wohl gar nicht ausschöpfen.

Samsung Galaxy S25 ohne magnetischen Ring auf der Rückseite

Erst kürzlich sind Informationen dazu aufgetaucht, dass Samsung bei den Galaxy-S25-Smartphones auf den neuen Qi2-Standard für kabelloses Laden setzen möchte. Es gibt dafür zwei Lösungen. Eine mit einem magnetischen Ring in der Rückseite des Handys, wie sie Apple im iPhone umsetzt, und ohne. Das südkoreanische Unternehmen soll sich für Letztere entschieden haben (Quelle: Suomimobiili).

Statt wie beim iPhone einfach MagSafe-Ladegeräte direkt am Galaxy S25 befestigen zu können, soll Samsung auf eine Hülle mit magnetischem Ring setzen – wie bei den Nachrüstlösungen für viele Smartphones. Samsung würde also überhaupt keinen Mehrwert vom Qi2-Standard umsetzen.

Samsung setzt laut aktuellen Informationen nämlich weder auf den magnetischen Ring im Gehäuse noch auf eine höhere Ladeleistung. Es sollen weiterhin kabellos nur 15 Watt möglich sein. Es bleibt also alles beim Alten – nur halt mit der Option der Hülle mit magnetischem Ring.

Samsung-Event im Januar 2025 erwartet

Samsung soll die neuen Galaxy-S25-Modelle am 22. Januar 2025 offiziell vorstellen. Spätestens dann wird sich zeigen, was in den neuen Top-Smartphones wirklich umgesetzt wird.

Ich habe beim Google Pixel 9 Pro XL die MagSafe-Ladefunktion auch per Hülle nachgerüstet und empfinde das als sehr praktisch.

Direkt ins Handy integriert wäre es natürlich noch besser gewesen. Vielleicht schöpft Samsung das volle Potenzial in einer kommenden Generation aus.

So könnt ihr auf eurem Samsung-Handy den Turbo zünden:

