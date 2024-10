Android-Handy mit MagSafe nachrüsten: So gut funktioniert das wirklich

MagSafe gehört für mich zu einer dieser Ideen von Apple, die wirklich jeder andere Smartphone-Hersteller übernehmen sollte. Die magnetische Montage funktioniert mit diversem Zubehör sehr gut. Tatsächlich kann man das bei vielen Android-Handys nachrüsten. Ich habe das mit dem Pixel 9 Pro XL ausprobiert.

MagSafe an Android-Handy nachrüsten

Apple hat MagSafe vor einigen Jahren in seine iPhones integriert und seitdem sind viele Zubehörhersteller auf den Zug aufgesprungen. Es gibt kleine Brieftaschen für Kreditkarten, Halterungen fürs Auto, kabellose Ladestationen oder Powerbanks, die über den magnetischen Ring gehalten werden.

Ich wollte das auch und habe mir so eine Hülle für das Google Pixel 9 Pro XL von Amazon geholt (bei Amazon anschauen). Die Hüllen gibt es für verschiedenste Smartphones und zu recht günstigen Preisen.

MagSafe-Hülle für das Google Pixel 9 Pro XL Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.10.2024 14:09 Uhr

Die Hülle an sich unterscheidet sich nicht von anderen Hüllen. Sie hat nur den Ring auf der Rückseite mit den Magneten. Dann habe ich mir Zubehör besorgt. Neben einer Halterung für den Schreibtisch (bei Amazon anschauen) auch eine Powerbank von Anker (bei Amazon anschauen). Letztere wurde mir für diesen Versuch von Anker zur Verfügung gestellt.

Die Powerbank von Anker hält magnetisch und lädt kabellos. (© GIGA)

Besonders die Powerbank von Anker begeistert mich. Sie ist zwar recht schwer, doch ich nutze sie in erster Linie auf längeren Radtouren. Der Magnetring hält die Powerbank in der richtigen Position und das Handy wird ohne Kabelsalat aufgeladen.

Letzter ist für mich nämlich immer ein Problem. Besonders auf dem Mountainbike, wo man in Bewegung ist, passiert es mir häufiger, dass das Kabel sich lockert und die Powerbank dann nicht mehr lädt. Hier ist mir das noch nie passiert, denn die Magneten sind stark genug. Mit dem kleinen Standfuß in der Anker-Powerbank kann ich das Handy noch aufstellen. Das ist super praktisch. Das Display zeigt zudem den Ladezustand an.

Zwei kleine Nachteile gibt es

Auch wenn ich begeistert bin von MagSafe und dem Zubehör am Google Pixel 9 Pro XL, gibt es zwei Punkte, die mich stören:

Wenn ich die MagSafe-Hülle drauf habe, funktionieren andere kabellose Ladestationen nicht mehr . Der Magnetring stört wohl das Signal. Für mein Auto bräuchte ich also auch eine MagSafe-Ladestation, denn die kabellose Ladefunktion des Autos funktioniert nicht mehr.

. Der Magnetring stört wohl das Signal. Für mein Auto bräuchte ich also auch eine MagSafe-Ladestation, denn die kabellose Ladefunktion des Autos funktioniert nicht mehr. Das Handy wird sehr langsam geladen. Maximal 15 Watt gehen per MagSafe, gefühlt ist es aber deutlich langsamer. Zudem ist der Ladeverlust relativ hoch. Der 10.000-mAh-Akku kann den knapp über 5.000-mAh-Akku des Google Pixel 9 Pro XL so etwa 1,2 mal laden. Da hätte ich mir etwas mehr erwartet, auch wenn das für unterwegs absolut ausreichend ist. Vermutlich würde ich sogar zu einem 5.000-mAh-Modell greifen, um eine etwas dünnere und leichtere Kombination zu bekommen. Gibt es von Anker auch und zu einem sehr günstigen Preis (bei Amazon anschauen).

Ich bin mit MagSafe am Google Pixel 9 Pro XL wirklich zufrieden und wünsche mir, dass die Smartphone-Hersteller aus der Android-Welt diese Funktion einfach so übernehmen. Immerhin hat Apple den Standard für die Konkurrenz geöffnet. Ihr könnt aber auch einfach mit einer Hülle nachrüsten, vorausgesetzt es funktioniert mit eurem Handy.

Im Video zeigen wir euch die Pixel-9-Handys von Google:

