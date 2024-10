Google spendiert günstigem Pixel 9a ein mächtiges Upgrade

Google hat mit den Pixel-9-Handys gerade erst vier verschiedene Modelle auf den Markt gebracht, die auch richtig gut ankommen. Etwas später kommt immer noch ein günstigeres Modell dazu. Mit dem Pixel 9a kündigt sich ein starkes Upgrade an, bei dem die Kamera eine entscheidende Rolle spielen wird.

Google Pixel 9a mit neuer Kamera erwartet

Google bietet mit dem Pixel 9, Pixel 9 Pro und Pixel 9 Pro XL mit die besten Kamera-Smartphones auf dem Markt an. Einerseits liegt das an den guten Sensoren, die Google verbaut, andererseits aber auch an der Software. Damit das Pixel 9a trotz des günstigen Preises noch bessere Fotos macht, soll das Unternehmen dem Handy die 50-MP-Kamera des Pixel 9 Pro Fold spendieren – dem bisher teuersten Google-Handy.

Anzeige

Der neue Sensor verspricht tatsächlich eine deutlich bessere Bildqualität, auch wenn sie nicht ganz an ein Pixel 9 heranreicht. Da das Pixel 9 Pro Fold schon verfügbar ist und getestet wurde, wissen wir bereits, was zu erwarten ist – auch wenn Google die Software natürlich noch verbessern kann. Bei DxOMark erreicht das Falt-Handy 141 Punkte. Das Pixel 8a hat hingegen 136 Punkte erreicht.

Das Pixel 9a würde damit fast auf einem Level stehen wie ein Samsung Galaxy S24 Ultra oder ein iPhone 13 Pro Max, die mit sehr guten Kameras ausgestattet sind. Google würde das bezahlbare Handy damit noch attraktiver machen.

Anzeige

Google Pixel 9a mit neuem Design

Google hat den Pixel-9-Smartphones im Vergleich zu den Vorgängern ein stark überarbeitetes Design spendiert. Beim Pixel 9a wird das laut letzten Informationen auch passieren. Obwohl die Kamera besser wird, verzichtet Google auf den Kamerabalken und lässt die Sensoren eben in die Rückseite ein. Ansonsten wird das Design des Pixel 9 übernommen. Wie das aussieht, könnt ihr euch hier anschauen.

Die große Frage wird sein, wann Google das Pixel 9a vorstellt. Eigentlich wird die günstigere Version immer im Rahmen der Google I/O im Mai enthüllt. Ob das aber so bleibt, ist nicht bekannt. Die Pixel-9-Modelle wurden in diesem Jahr zwei Monate früher vorgestellt. Das Pixel 9a könnte also auch früher kommen. Sobald wir mehr dazu wissen, werden wir euch informieren.

Anzeige

Im Video stellen wir euch das Pixel 9 Pro Fold vor:

Pixel 9 Pro Fold: Eine Woche mit dem Falt-Smartphone Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.