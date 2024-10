Für Pixel-Handys: Großes Google-Update macht Kamera schlauer

Der neue Feature-Drop für Oktober ist da – und er bringt einige Neuerungen für Pixel-Smartphones, -Tablets und -Smartwatches. Highlights sind diesmal verbesserte Kamerafunktionen, neue Sicherheitsfeatures und KI-gestützte Erweiterungen.

Google Pixel: Oktober-Update bringt neue Funktionen

Google beginnt mit der Verteilung des Oktober-Updates für seine Pixel-Geräte. Beim Feature-Drop geht es in diesem Monat um Kamera-Upgrades, mehr Sicherheit und KI-Funktionen. Wie üblich stehen nicht alle Neuerungen auf allen Pixel-Geräten zur Verfügung.

Besitzer eines Pixel 8 oder neueren Modells erhalten nun den „Magischen Audio-Radierer“, der störende Hintergrundgeräusche in Videos reduziert. Einzelne Geräusche und Stimmen lassen sich in der Lautstärke individuell anpassen. Auch die Unterwasserfotografie wurde optimiert – Farben sollen jetzt brillanter und naturgetreuer erscheinen, sagt Google.

Astrofotografie-Enthusiasten kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Im Nachtsicht-Modus lässt sich die Astro-Funktion nun einfach per Schieberegler aktivieren. Nach kurzer Ausrichtung auf den Nachthimmel können so beeindruckende Aufnahmen entstehen. Zusätzlich wurde die Nachtsicht-Funktion in die Instagram-App integriert.

Das Pixel 8 Pro (Test) erhält ein Update für die Thermometer-App. Mit dem Kamera-Sucher lassen sich jetzt gezielt Oberflächen anvisieren und Temperaturen messen. Die Wetter-App führt einen Pollentracker ein, der aktuelle Werte und Vorhersagen liefert. Zum Schutz vor Diebstahl gibt es neue KI-gestützte Funktionen wie eine automatische Displaysperre.

Google Pixel Drop für Watch und Tablet

Auch Besitzer einer Pixel Watch dürfen sich über Neuerungen freuen. Eine neue Kontakt-Kachel ermöglicht schnellen Zugriff auf wichtige Kontakte. In Gmail lassen sich jetzt Emoji-Reaktionen direkt von der Uhr aus senden. Das Pixel Tablet erhält eine verbesserte Cast-Funktion zur nahtlosen Medienübertragung zwischen Geräten. Zudem wurde die Benachrichtigungsverwaltung optimiert.