Was bedeutet verifizieren bei WhatsApp, PayPal & Co.?

Wenn ihr Online-Dienste nutzt, müsst ihr verschiedene Abläufe zuerst „verifizieren“, bevor ihr sie ausführen könnt. PayPal könnt ihr erst nach einer „Verifizierung“ verwenden und bei WhatsApp müsst den Verifizierungsvorgang durchlaufen, nachdem ihr die App installiert habt. Aber was bedeutet „verifizieren“ eigentlich?

Der Duden übersetzt „verifizieren“ als „Überprüfen der Richtigkeit einer Sache“. Synonyme für „verifizieren“ sind „nachprüfen“, „bestätigen“, „beweisen“ oder „nachweisen“. Der Begriff stammt vom lateinischen Wort „Veritas“, auf Deutsch „die Wahrheit“. Wurde etwas verifiziert, wurde demnach der Nachweis über die Wahrheit für diesen Vorgang erbracht.

Verifizieren: Das bedeutet es

In vielen Apps und Online-Diensten werden Vorgänge und Informationen verifiziert, wie zum Beispiel beim Login. Eure angegebene E-Mail-Adresse muss oft erst verifiziert werden. Dafür wird euch eine E-Mail mit einem Link zur Bestätigung gesendet, den ihr anklicken müsst. So wird sichergestellt, dass ihr euch mit einer gültigen E-Mail-Adresse angemeldet habt und diese Anmeldung gewollt war.

Bevor WhatsApp genutzt werden kann, muss die Telefonnummer verifiziert werden. (© Screenshot GIGA)

Übertragen auf Online-Dienste wie WhatsApp oder PayPal wird durch eine Verifizierung die Richtigkeit der Anmeldung sichergestellt.

Wird ein Konto bei PayPal verifiziert, wird so sichergestellt, dass die Person, die die Kontodaten eingetragen hat, auch tatsächlich der Kontoinhaber ist. Bei uns erfahrt ihr, wie ihr euer PayPal-Konto verifizieren könnt.

Bei der WhatsApp-Verifizierung wird eine Telefonnummer mit dem Smartphone verbunden.

Dabei muss es sich nicht explizit um die Telefonnummer handeln, die auf dem Smartphone verwendet wird. Vielmehr könnt ihr auch eine Festnetznummer für die Verifizierung verwenden, wenn ihr WhatsApp etwa auf einem Tablet ohne SIM-Karte nutzen wollt.

Je Telefonnummer kann nur ein Gerät verifiziert werden. Es ist also nicht möglich, einen WhatsApp-Account gleichzeitig auf zwei verschiedenen Smartphones oder parallel auf dem Smartphone und dem Tablet zu nutzen.

Bei anderen Social-Media-Diensten kann man sein Profil verifizieren. Dabei wird die Echtheit des Account-Inhabers bestätigt. So gibt es bei Instagram & Co. für verifizierte Profile einen Haken neben dem Nutzernamen. So wissen andere Nutzer, dass es sich bei dem Account um den echten Inhaber mit diesem Namen handelt.

Das bedeutet „Verifizieren“ in Apps

Findet ihr bei Dating-Apps ein Profil, das „verifiziert“ wurde, wurde hier ebenfalls die Echtheit der angemeldeten Person nachgewiesen. Dies geschieht zum Beispiel, indem ein Foto mit einer bestimmten, vorgegebenen Nachricht eingeschickt wird. Auf diesem Weg wird versucht, Fake-Profile aus den Single-Börsen fernzuhalten. Zum Thema: Lovoo: Verifizierung durchführen nicht möglich - was tun?

Auch bei Programmen, zum Beispiel bei Windows, findet sich der Zusatz. Wurde ein „Programm für Windows 10 verifiziert“, bedeutet dies, dass die Software erfolgreich auf dem Betriebssystem getestet wurde und funktionierten sollte. Im Google Play Store wird hingegen aus Schutz vor Malware und Viren eine Verifizierung der Apps vor der Aufnahme in den Store vorausgesetzt. Bei uns erfahrt ihr auch, was ein Hashtag ist und wofür die Abkürzung RSVP steht.

