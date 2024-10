„Fav“: Bedeutung der Abkürzung bei Instagram und Co.

Bei Twitter, Instagram und Co. verwenden einige Nutzer immer wieder den Begriff „fav“. Welche Bedeutung diese Abkürzung hat, erfahrt ihr hier.

„Fav“ kann in unterschiedlichen Zusammenhängen eingesetzt werden. Bei Instagram wird es oft als Hashtag genutzt („#fav“).

Was bedeutet die Abkürzung „Fav“?

„Fav“ ist die Abkürzung für „Favorit“, das englische „favourite“ oder das Verb „to favor“. Auf Deutsch übersetzt heißt das „etwas bevorzugen/favorisierien/befürworten“.

Bei Twitter wird mit einem „fav“ in der Regel ein „Like“ gemeint. So wird der Ausdruck zum Beispiel in Beiträgen wie „fav wers noch kennt“ oder „fav wenn ihr das schon mal gemacht habt“ verwendet. Mit der gleichen Bedeutung kann der Satz „like, wer's noch kennt“ verwendet werden. Wird eine Sache oder eine Person mit „fav“ bezeichnet, meint man damit den eigenen Liebling in diesem Bereich.

Bei Instagram wird der Hashtag „fav“ verwendet, wenn man auf ein besonders schönes Bild hinweisen möchte. Die meisten Instagram-Nutzer finden aber ausnahmslos alle ihrer Beiträge erwähnenswert, sodass sich hinter dem Hashtag mehrere Millionen Beiträge mit oft belanglosen Motiven finden.

Das bedeutet die Abkürzung „fav“

Mit einem „fav“ kann jede Form eines Likes bei den sozialen Plattformen gemeint sein. Bei Twitter gebt ihr ein „fav“ über das Herz-Symbol, bei Facebook mit einer „Gefällt mir“-Angabe. Der Ausdruck findet sich aber nicht nur in sozialen Medien, sondern zum Beispiel auch im Tech-Bereich. So ist auf vielen Fernbedienungen ein Button mit der Aufschrift „Fav“. Hierhinter versteckt sich die Favoritenliste, die man mit seinen Lieblingssendern befüllen kann. Das geht zum Beispiel mit dem Sky-Q-Receiver:

In vielen Twitter-Bubbles gilt die Regel, dass man bei einem „DruKo“ oder „DrüKo“ auch ein „Fav“ hinterlässt. Einige Beispiele für die Verwendung von „fav“ bei Twitter mit der genannten Bedeutung:

Weitere Begriffe aus der Online-Sprache erklären wir im Video:

