Was bedeuten die Abkürzungen p.a., PA und Pa?

Wie so oft bei kurzen Abkürzungen hat auch "pa" mehrere Bedeutungen. Man begegnet ihr in der Finanzwelt, aber je nach Schreibweise auch in Bereichen wie Physik, Chemie, Medizin und in der Musikbranche.

„Dreh die PA voll auf!“, kann man bei Gitarristen hören. In dem Fall ist mit PA die Abkürzung für Power Amplifier (den Verstärker) gemeint – und es müsste DEN PA heißen. Die zwei Buchstaben PA sind eine Abkürzung für viele Dinge. Wir erläutern euch die wichtigsten.

Die PA-Abkürzung und ihre verschiedenen Bedeutungen

Bei der Abkürzung PA kommt es auf die Schreibweise an.

PA als Nummernschild steht für den Landkreis Passau .

als steht für den . In den USA ist PA die Abkürzung für den Staat Pennsylvania .

ist den . Außerdem stehen die Buchstaben .pa im Internet als Toplevel-Domain für das Land Panama.

Am häufigsten wird euch diese Abkürzung PA in der Schreibweise p.a. vermutlich bei Krediten oder Gehaltsverhandlungen begegnen. Hier geht es darum, was ihr pro Jahr bekommt bzw. als Zinsen zahlen müsst.

p.a. ist in diesem Fall die Abkürzung für:

per annum ,

, per anno oder

oder pro annum.

Diese lateinischen bzw. italienischen Worte bedeuten eben pro Jahr und sind international gebräuchlich.

Die gängigste Abkürzung p.a. steht für per annum (© Getty Images / Thx4Stock)

Hier eine kleine Liste der PA-Abkürzungen und ihrer Bedeutungen:

Abkürzung Vorkommen Bedeutung p.a. Finanzwelt p.a. (mit Punkten hinter jedem Buchstaben) ist sicherlich die wichtigste und gebräuchlichste Abkürzung. Die Buchstaben werden klein geschrieben und stehen für die lateinischen Wörter per annum bzw. per anno. Das bedeutet soviel wie pro Jahr und soll z.B. erklären, wie hoch Kreditzinsen oder Gehälter pro Jahr sind. Pa Physik, Meteorologie Die physikalische Einheit Pascal wird mit Pa abgekürzt. Damit wird Druck gemessen, also etwa Schalldruck oder Luftdruck. Reifrendruck wird in Kilopascal gemessen, Luftdruck in Hektopascal. Pa Chemie Pa ist die Abkürzung für das chemische Element Protactinium. PA Medizin Manchmal wird die Pulmonalarterie, die Lungenschlagader, in der Medizin mit PA abgekürzt. PA Nummernschild Landkreis Passau PA US-Staat Pennsylvania PA Chemie Abkürzung für Polyamid PA Geographie, Internet PA steht als UN-Abkürzung für das Land Panama und ist gleichzeitig auch die Toplevel-Domain.

Es gibt noch viel mehr Bedeutungen für die PA-Abkürzung. Die meisten werden aber nur innerhalb eines kleinen Fachgebietes genutzt. PA kann für Postamt stehen, aber auch für Patentamt. Es wird auch für Patentanmeldung genutzt. Häufiger findet es Verwendung bei der Bezeichnung der Personalabteilung.

