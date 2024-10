Smash or pass: Was bedeutet das Jugendwort?

Im Internet, besonders auf Meme-Seiten und in den Kommentarbereichen, stößt man oft auf Ausdrücke, die nicht sofort klar sind. Ein Beispiel dafür ist „smash“, das häufig in sozialen Netzwerken im Zusammenhang mit „smash or pass“ verwendet wird. Dieser Begriff wurde 2022 zum Jugendwort des Jahres gewählt.

Was bedeuten „smash“ und „smash or pass“? Das Wort „smash“ hat es zusammen mit „bodenlos“ und „Macher“ in die Endauswahl bei der Suche nach dem Jugendwort des Jahres 2022 geschafft und sich am Ende gegen die beiden anderen Kandidaten durchgesetzt.

Was heißt “smash or pass“ auf Deutsch?

„To smash“ ist ein Verb in der englischen Sprache. Wörtlich übersetzt bedeutet das “zerschmettern“, „zertrümmern“ oder „zerschlagen“. Umgangssprachlich hat sich der Begriff „to smash“ jedoch für eine Umschreibung des Geschlechtsakts etabliert. Es bedeutet also in den meisten Fällen, dass man mit jemandem etwas „anfangen“ und ins Bett steigen will.

Bei der Wahl zum Jugendwort des Jahres wird „smash“ so beschrieben: „Mit jemanden etwas anfangen; vom Spiel 'smash or pass'“.

„Smash or pass“ ist eine Art Frage-Spiel, das an „Flaschendrehen“ angelehnt ist. Hier fragt man sich gegenseitig ab, ob man mit einer Person, zum Beispiel aus dem eigenen Umfeld oder einem Promi, schlafen würde. „Smash“ bedeutet demnach, man findet die entsprechende Person attraktiv, als Tinder-Nutzer würde man nach rechts wischen. Bei „pass“ lehnt man ab, „swipt“ also nach links.

„Smash or pass“ funktioniert nach dem „Hot or not“-Prinzip. In sozialen Netzwerken gibt es dazu auch das Spiel „Fuck, Marry, Kill“, bei welchem man die entsprechenden Begriffe zu vorgestellten Personen nach eigenem Geschmack angeben muss.

Manchmal wird auch geschrieben, dass etwas „smash ist“. Dann bedeutet das Wort soviel wie „cool“. Es hat also eine positive Bedeutung.

Smash bedeutet in der Jugendsprache „etwas mit jemandem anfangen“. (© Piotrurakau / iStock)

Smash auf als Ausdruck auf Memes

Bei der Wahl zum Jugendwort des Jahres hat das Wort 43 Prozent der Stimmen erhalten. Der einzelne Ausdruck „smash“ findet sich auch auf Memes als umgangssprachliche Bezeichnung für den Geschlechtsverkehr.

