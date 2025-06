Pixel Watch noch besser: Google hebt Smartwatches aufs nächste Level

Die Pixel Watches von Google erhalten ein KI-Update, das den Alltag erleichtern und für mehr Unabhängigkeit vom Smartphone sorgen soll. Mit Gemini am Handgelenk und Live-Funktionen auf dem Smartphone wächst Googles Ökosystem noch weiter zusammen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Google: Gemini-Update für Pixel Watches angekündigt

Bei der Entwicklerkonferenz Google I/O hat der Konzern zahlreiche neue Funktionen rund um seine KI Gemini angekündigt. Auch Besitzer einer Pixel Watch sollen direkt davon profitieren.

Anzeige

Gemini verbessert laut Google nicht nur die Interaktion mit Smartwatches, sondern drängt dort auch den bisherigen Sprachassistenten in den Hintergrund. Eine Veröffentlichung des Gemini-Updates ist allerdings erst in einigen Monaten geplant. Konkreter wird Google nicht.

Besitzer einer Pixel Watch dürfen sich mit Gemini auf eine umfassendere Sprachsteuerung freuen. Die Google-KI soll dabei nicht nur Informationen liefern, sondern auch kontextbezogene Aktionen ausführen können, beispielsweise das Anlegen von Terminen oder das Versenden von Nachrichten (Quelle: Android Police).

Die Smartwatch wird mit Gemini zum eigenständig nutzbaren Gerät und nicht bloß zur verlängerten Smartphone-Oberfläche, sagt Google. Für Nutzer bedeutet das mehr Komfort beim Sport, unterwegs oder bei der Arbeit, ohne das Smartphone aus der Tasche holen zu müssen.

Gemini Live: Neue Möglichkeiten auf dem Handy

Auch auf dem Smartphone tut sich einiges. Gemini Live soll in den kommenden Wochen in zentrale Apps integriert werden. Damit lassen sich dann Aufgaben direkt per Spracheingabe erledigen, etwa Notizen in Google Keep speichern oder Routeninformationen in Google Maps abfragen. Google testet damit, wie sich KI sinnvoll in den Alltag einfügt, ohne zusätzliche Hürden aufzubauen.

Anzeige

Im Video: Das halten wir von Googles Pixel Watch 3.

PIXEL WATCH 3 angeschaut: Fit UND elegant? Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.