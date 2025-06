Huawei zwingt Apple und Samsung mit neuem Smartphone in die Knie

Huaweis kommende Pura-80-Serie sorgt schon vor dem offiziellen Launch für Aufsehen – vor allem wegen seiner Kamera. Ein neues Leak gewährt nun erstmals einen detaillierten Blick auf das Kamera-Setup der Basisversion. Das Highlight: Eine Kombination aus Dual-Periskop-Zoom und großem 1-Zoll-Hauptsensor, die vor allem Foto- und Video-Enthusiasten überzeugen dürfte.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Huawei Pura 80 Ultra lässt die Muskeln spielen

Bereits das Huawei Pura 70 Ultra konnte mit seiner Kamera-Technologie Maßstäbe setzen – das Top-Modell ist bis heute ungeschlagen an der Spitze diverser Kamera-Rankings. Damit ließ Huawei selbst Branchengrößen wie Apple, Samsung und Google hinter sich. Das Pura 80 Ultra soll am 11. Juni erscheinen – doch was die Kamera betrifft, lassen aktuelle Leaks kaum noch Fragen offen (Quelle: Dxomark).

Anzeige

Ein neues Bild des bekannten Leakers Teme zeigt das rückseitige Kamera-Modul der Basisversion. Optisch bleibt Huawei seinem markanten Design treu: ein dreieckiges Modul mit drei Kamera-Ringen, das stark an das Pura 70 Ultra erinnert (Quelle: Weibo).

Huawei bleibt dem Dreieck-Design treu. (© Huawei)

Zudem wurde Huawei-CEO He Gang dabei beobachtet, wie er eines der Pura-80-Smartphones präsentierte. Das Kameramodul deutet darauf hin, dass es sich um die High-End-Variante (Ultra/Pro+) der kommenden Pura-Serie handelt:

Technisch geht man offenbar noch einen Schritt weiter: Neben einem 50-MP-Hauptsensor im 1-Zoll-Format und einer 40-MP-Ultraweitwinkelkamera soll das Pura 80 Ultra gleich zwei Periskoplinsen mit variabler Brennweite integrieren. Dieses sogenannte Dual-Focal-Length-System erlaubt optischen Zoom auf zwei unterschiedlichen Brennweiten – ganz ohne bewegliche Bauteile. Ergänzt wird das Setup durch einen 2-MP-Multispektralsensor, der die Farbwiedergabe deutlich verbessern soll.

Anzeige

Sollten sich die Leaks bewahrheiten, zieht Huawei mit der Kameraausstattung eine klare Linie durch die gesamte Pura-80-Serie – sogar das Einstiegsmodell scheint High-End-Technik zu bieten. Die Kombination aus lichtstarkem Sensor, flexiblem Zoom-System und Huaweis eigener XMAGE-Bildverarbeitung deutet darauf hin, dass auch ohne Pro-Label außergewöhnliche Bildqualität zu erwarten ist.

Viel Kamera – mit einem Haken

Wer sich für Smartphone-Fotografie begeistert, sollte sich den 11. Juni im Kalender markieren. Doch es gibt einen Wermutstropfen: Huawei-Smartphones werden in Deutschland weiterhin ohne vorinstallierte Google-Dienste ausgeliefert – also auch ohne Play Store, Gmail oder Google Maps. Zwar lassen sich diese Dienste teils manuell nachrüsten, ein wenig technisches Know-how ist dafür allerdings erforderlich. Zudem ist unklar, ob Huawei die neue Pura-80-Serie nach Deutschland bringt.