Wie kann ich mein Handy als TV-Fernbedienung nutzen?

Fernbedienung verlegt oder sind die Batterien wieder leer? Kein Problem, mit der richtigen App und Verbindung wird das Smartphone im Handumdrehen zur vollwertigen Fernbedienung für deinen Fernseher.

Wer die in die Jahre gekommene Infrarotfernbedienung für seinen Fernseher in Rente schicken und stattdessen ein Smartphone oder Tablet zur Bedienung verwenden möchte, findet jede Menge Apps im Google Play Store oder iOS-App-Store.

Handy als Fernbedienung: So steuert man den Fernseher mit dem Smartphone

Alle namhaften Hersteller neuer Smart TVs bieten mittlerweile spezielle Remote-Control-Apps an, über die das TV-Gerät per iPhone oder Android-Gerät gesteuert werden kann. Allerdings funktioniert das nur mit neueren Modellen, die zudem per WLAN oder Kabel mit dem Heimnetz verbunden sein müssen. Voraussetzung für die Verwendung des Smartphones als Fernbedienung ist ein Smart-TV-Gerät. Klassische Fernseher ohne smarte Funktionen lassen sich nur mit einem Smartphone bedienen, wenn das Handy mit einem Infrarotsender ausgestattet ist. Bei aktuellen Smartphones gibt es so einen Sensor nicht mehr.

Doch auch Besitzer älterer Fernseher können ihr Gerät bequem über das Smartphone steuern. Hierfür werden allerdings eine spezielle TV-App sowie ein externer Infrarot-Sensor benötigt, der euer Smartphone im Handumdrehen in eine Universal-Fernbedienung verwandelt.

Handy als Fernbedienung benutzen: Mit diesen Apps geht‘s

Besitzt man kein IR-fähiges Handy, hat aber einen Smart-TV zu Hause, helfen ebenfalls passende Apps bei der Steuerung des Fernsehers. Hier hat jeder Hersteller seine eigene App in den App-Stores parat. Abhängig davon, ob ihr einen Internet-fähigen Fernseher von LG, Sony, Samsung und Co. im Wohn- oder Schlafzimmer stehen habt, benötigt ihr dementsprechend auch die jeweilige App des Herstellers. Nach der Installation wird das TV-Gerät in der Regel sofort und ohne Einrichtung automatisch vom Smartphone erkannt, sollten sich Fernseher und Handy im gleichen WLAN befinden. Eine Universal-Lösung für Geräte verschiedener Hersteller ist Remote Control for TV. Hier findet ihr den Download für Android und iPhone:

Sobald ihr die App installiert habt, könnt ihr den Fernseher damit steuern. Voraussetzung ist, dass sowohl das TV-Gerät als auch das Handy im selben WLAN-Netzwerk angemeldet sind. Alternativ funktioniert es bei manchen Smartphones auch über Infrarot, wenn das Gerät diese Funktion unterstützt. Nach dem Starten der App wählt ihr die TV-Marke und das passende Modell aus. Viele aktuelle Smart-TVs von Marken wie Samsung, LG, Sony oder Philips werden automatisch erkannt. Danach stehen dir über die App sämtliche Standard-Fernbedienungsfunktionen zur Verfügung:

Lautstärke regeln

Sender wechseln

Menü aufrufen

Apps auf dem TV starten

Eingangsquellen wechseln (z. B. HDMI, AV, USB)

Die Grundfunktionen sind kostenlos. Für 10 Euro schaltet man weitere Features frei, zum Beispiel die Nutzung mehrerer Smartphones innerhalb eines Netzwerks. Zudem kann man so die Werbung ausblenden.

Smartphone als Fernbedienung: Apps für Android

Besitzt ihr ein Gerät, das mit einem IR-Sender ausgestattet ist, ist in der Regel eine App vorinstalliert, über die man Funktionen am Fernseher, Blu-ray-Player, HiFi-Anlagen und Co. ansteuern kann. Ist solch eine App nicht installiert oder wird euer zu steuerndes Gerät nicht erkannt, könnt ihr die App „Universale Fernbedienung“ herunterladen. Die App kommt mit einer Datenbank von über 80.000 Geräten und 6.000 verschiedenen Herstellern. Wurde das passende Gerät ausgewählt, können Funktionen wie die Senderwahl oder das Umschalten von Tracks über das mobile Gerät angesteuert werden.

Auch die App AnyMote kann Fernseher verschiedener Hersteller bedienen, ohne dabei den Umweg über ein WLAN gehen zu müssen. Je nach App und Gerät wird der Fernseher automatisch erkannt oder muss händisch aus der Liste der kompatiblen Geräte ausgewählt werden.

Wer einen Sony-Smart-TV zu Hause stehen hat, sollte einen Blick auf die App „SideView“ werfen.

Für Samsung-Smart-TVs eignet sich die App „SmartThings“.

Besitzer eines LG-TVs installieren die App „LG Smart TV Remote Plus“ auf ihr Android-Gerät oder iPhone.

Bei der Verwendung des Smartphones als Fernbedienung für den Fernseher sollte man jedoch beachten, dass man selten den vollen Funktionsumfang der eigentlichen Fernbedienung nachstellen kann. Dankbar ist der Einsatz des Smartphones vor allem dann, wenn man längere Tastatureingaben machen muss und kein Keyboard mit dem Fernseher verbunden ist.

Smartphone als Fernbedienung: Infrarot-Adapter für Android und iPhone

Ein Infrarot-Sender verwandelt euer Smartphone im Handumdrehen in eine leistungsstarke Universalfernbedienung. Solche Geräte funktionieren sowohl mit iOS als auch mit Android. Damit können aber auch andere IR-Geräte wie beispielsweise Spiele-Konsolen gesteuert werden.

Mehr zum Thema: iPhone als Fernbedienung - so funktioniert es

Mit ein paar Handgriffen wird das Smartphone also zur Universal-Fernbedienung für euren Fernseher. Dabei ist es egal, ob es ein Smart-TV oder älteres Modell ist. Selbst wenn die klassische Fernbedienung mal wieder zwischen Sofa und Kissen verschwunden ist, könnt ihr also Sender umschalten oder den Ton leiser und lauter stellen.