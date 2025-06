® R im Kreis: Bedeutung und Tastenkombination für Tastatur und Smartphone

Das R im Kreis ® sieht man genauso oft wie das Copyright-C ©. Aber welche Bedeutung hat das R im Kreis? Mit welcher Tastenkombination kann man es per Tastatur und am Handy eingeben? Und was droht bei falscher Verwendung?

Das ®-Symbol steht für „Registered Trademark“, auf Deutsch „eingetragene Marke“. Das Symbol findet man meist hochgestellt hinter einem Markennamen. Falls ihr das Zeichen nur einmal benötigt, könnt ihr es hier kopieren: ®.

®: Das R im Kreis per Tastenkombination auf der Tastatur eingeben

Das R im Kreis kann man mit einer simplen Tastenkombination am PC, Laptop, Tablet oder Smartphone schreiben. Wer das Symbol nur einmal für sein Word-Dokument benötigt, kann sich das Zeichen hier einfach kopieren: ®

Tastenkombination für das R im Kreis für Windows: Alt + 0174 | Alt + Strg + R

Tastenkombination für das R im Kreis für Mac: Alt + R

Auf der Smartphone-Tastatur bei Samsung und Co. findet ihr das Symbol bei den Sonderzeichen. Tippt dazu auf „?123“, dann auf „=/<". Dort findet ihr es in der unteren Zeile neben dem ©-Zeichen.

Das C ist die Abkürzung für Copyright und kennzeichnet den Schutz eines Urhebers. Lest hier mehr zum Copyright-Zeichen.

Falls ihr das R und C im Kreis in Word eingeben wollt, habt ihr noch eine andere Tastenkombination zur Verfügung:

Klammer auf R Klammer zu: (r)

Klammer auf C Klammer zu: (c)

Textprogramme wie Word wandeln diese Zeichenfolge automatisch in das eigentliche Zeichen um.

Diese Tipps für Word sollte jeder kennen (Video):

Die Bedeutung vom R im Kreis und die Verwendung in Deutschland

Nicht nur im Internet gelten natürlich Marken- und Urheberrechte. Markennamen und -Logos können nicht einfach kopiert und verwendet werden. Auch bei Bildern muss der jeweilige Schöpfer beziehungsweise Fotograf angegeben werden. Hier kommen das „R“ im Kreis und das Copyright-C ins Spiel. Es zeigt an, dass der Markenname, das Logo oder der Slogan beim Marken- oder Patentamt offiziell registriert und rechtlich geschützt ist. Nur Markeninhaber dürfen es verwenden.

Das R beim R im Kreis steht für „Registered“, englisch für „registriert“.

Das Symbol kommt ursprünglich aus dem Markenrecht der USA. Es zeigt an, ob eine Marke auch tatsächlich im Markenregister der USPTO (U.S. Patent and Trademark Office) eingetragen ist (Quelle: LHR-Law). Sprich: Schadensersatz kann der Markeninhaber nur dann einfordern, nachdem die Marke eingetragen wurde. Eine schlichte Anmeldung der Marke reicht nicht aus. Einer Abmahnung wegen Verletzung von Markenrechten muss ein Auszug aus dem Markenregister beigefügt werden. Diesen bekommt man allerdings erst nach der vollständigen Registrierung.

Das R im Kreis ist nach deutschem Markenrecht zulässig, aber nicht zwingend notwendig. Deswegen findet man in Deutschland weniger Klagen darüber, dass das Zeichen nicht verwendet wurde, als viel eher Klagen darüber, dass das Zeichen verwendet wurde. In zwei Fällen kann die Verwendung problematisch werden:

In Einzelfällen kann die Verwendung des ® in der Werbung als Wettbewerbsvorteil ausgelegt werden.

ausgelegt werden. Wenn das R im Kreis verwendet wird, obwohl es keinen Markeneintrag gibt.

Das sagen die Rechtsanwälte von Noerr zur Nutzung in Deutschland:

Das deutsche Recht kennt diese Bestätigungswirkung durch das Symbol ® (oder durch sonstige Symbole) nicht – und verlangt auch kein R im Kreis an eingetragenen Marken. Noerr.com

Aber warum sollte man das R im Kreis verwenden, wenn es rechtlich nicht viel Unterschied macht? Aus Marketing- und Werbegründen: Das R im Kreis symbolisiert eine bestimmte Größe und rechtlichen Schutz, sodass mögliche Nachahmer abgeschreckt werden.