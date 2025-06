Huawei lässt am 11. Juni die Muskeln spielen

Huawei hat mit seinen selbst entwickelten Smartphones in den letzten Jahren für viel Aufsehen gesorgt. Trotz des US-Banns kann das chinesische Unternehmen in vielen Bereichen mit der Konkurrenz mithalten. Am 11. Juni 2025 wird die nächste High-End-Generation enthüllt. Spätestens dann zeigt sich, wie sich Huawei gegen Samsung und Apple aufstellt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Huawei zeigt Pura-80-Serie am 11. Juni

Die Pura-80-Serie von Huawei soll in erster Linie mit einem fortschrittlichen Kamerasystem punkten, das auf der hauseigenen XMAGE-Imaging-Technologie basiert. Diese ermöglicht nicht nur verbesserte Nachtaufnahmen, sondern auch präzisere Porträts dank einer neuen KI-gestützten Bildverarbeitung. Das Design der Smartphones soll auf eine Kombination aus gebürstetem Metall und kratzfestem Glas setzen, was sowohl Eleganz als auch Robustheit verspricht.

Anzeige

Bemerkenswert ist, dass Huawei trotz anhaltender US-Sanktionen weiterhin technologische Innovationen vorantreibt. Die Pura-80-Serie wird voraussichtlich mit dem selbst entwickelten HarmonyOS-4-Betriebssystem laufen. Auch beim Chip soll der Konzern auf eine neue Eigenentwicklung setzen: Das neue Kirin-Modell soll deutlich energieeffizienter arbeiten als seine Vorgänger und trotzdem mehr Leistung bringen. Die genauen technischen Spezifikationen wird Huawei aber erst beim Launch-Event bekanntgeben (Quelle: HuaweiCentral).

Neue Huawei-Handys zunächst für China

Huawei wird die Pura-80-Serie zunächst in China einführen. Weitere asiatische Märkte sollten zeitnah folgen. Für Europa ist der Starttermin laut der Quelle noch nicht gesichert, was die anhaltenden Herausforderungen im westlichen Markt widerspiegelt. Analysten erwarten dennoch, dass Huawei mit dieser Serie seine Position im heimischen Markt weiter stärken und den Grundstein für eine mögliche globale Expansion legen wird. Spätestens am 11. Juni 2025 wissen wir mehr dazu.