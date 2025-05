Huawei erteilt Sony bei neuem Smartphone eine Absage

Huawei soll bei den kommenden Flaggschiff-Smartphones der Pura-80-Serie neue Wege gehen und dem bewährten Zulieferer Sony den Laufpass geben. Der überraschende Schritt markiert einen strategischen Wendepunkt in Huaweis Kameraentwicklung. Er könnte die Smartphone-Fotografie nicht nur grundlegend verändern, sondern das chinesische Unternehmen noch unabhängiger machen.

Huawei soll auf Sony-Sensor bei neuem Handy verzichten

Nach jahrelanger Zusammenarbeit mit Sony plant Huawei bei der Pura-80-Serie eine technologische Neuausrichtung. Der bisher verwendete Sony-IMX989-Sensor soll durch einen 50-MP-Chip des aufstrebenden chinesischen Herstellers SmartSens ersetzt werden. Branchenexperten sehen darin nicht nur einen Technologie-, sondern auch einen bedeutenden Strategiewechsel des Konzerns.

Der neue SmartSens-Sensor verspricht trotz geringerer Auflösung verbesserte Bildqualität bei schwierigen Lichtverhältnissen. Mit einer Sensorgröße von einem Zoll steht er dem Sony-Pendant in nichts nach. Bemerkenswert: SmartSens hat in den vergangenen Jahren massiv in Forschung und Entwicklung investiert und gilt als aufstrebender Player im Bereich der Bildsensoren. Der Einsatz in den Pura-80-Handys von Huawei wäre der erste große Durchbruch des Unternehmens im Premium-Smartphone-Segment.

Für Sony wäre das ein kleiner Rückschlag, denn besonders in China ist Huawei wieder zu einem der größten Smartphone-Hersteller geworden. Besonders im Premium-Sektor sind die Bildsensoren von Sony eng verbunden mit der herausragenden Qualität, die die Huawei-Smartphones erreichen. Noch heute ist das Pura 70 Ultra bei DxOMark auf dem ersten Platz. Ob das mit dem SmartSens-Sensor auch klappt, wird man abwarten müssen.

Wieso wechselt Huawei überhaupt?

Die Entscheidung für SmartSens könnte auch politische Gründe haben. Vor dem Hintergrund anhaltender Handelsspannungen zwischen China und dem Westen sichert sich Huawei mit dem Wechsel zu einem heimischen Zulieferer größere Unabhängigkeit von internationalen Lieferketten. Gleichzeitig stärkt der Konzern die chinesische Halbleiterindustrie. Erste Testaufnahmen mit dem neuen Sensor sollen bereits vielversprechende Ergebnisse zeigen, wie Insider berichten (Quelle: HuaweiCentral).