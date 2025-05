Edeka: Alte Handys und Elektroschrott abgeben – so gehts und das sollte man beachten

Wer zu Hause noch alte technische Geräte wie alte Smartphones, Konsolen und mehr herumliegen hat, kann die Elektro-Geräte bei Edeka zu Geld machen. Wie funktioniert die Rücknahme für Altgeräte bei Edeka und was sollte man beachten?

Edeka: Alte Geräte zurückgeben und Gutscheine erhalten

Der Service für alte technische Geräte wurde bei Edeka im Mai 2025 ausgebaut. Dazu arbeitet Edeka mit dem Partner Soldmine zusammen. Dabei ist aber wichtig: Die Geräte können nicht einfach in die nächste Filiale um die Ecke gebracht werden. Stattdessen muss man sie einschicken. Man erhält dann einen Gutschein für den nächsten Edeka-Einkauf oder kann sich das Geld auszahlen lassen. Der Anbieter verspricht „bis zu 500 Euro“ für das Altgerät. So funktioniert die Rücknahme von Altgeräten:

Steuert den Online-Service von Edeka-Smart an: Hier geht es weiter. Tippt auf den Button „Jetzt Angebot von Soldmine einholen“. Anschließend wählt ihr in dem Menü aus, welches Gerät ihr einsenden wollt. Über das Suchfenster gebt ihr die Modellbezeichnung ein. Informationen zur konkreten Bezeichnung findet ihr meistens im „Info“-Menü oder auf einem Sticker auf der Rückseite des Geräts (zum Thema: „Welches iPhone habe ich?“). Gebt weitere Details zum Gerät an, zum Beispiel die Speichervariante. Wählt zudem den Zustand aus. Dazu gehört die Angabe, ob das Gerät noch funktioniert und wie abgenutzt der Akku bereits ist. Auch zum optischen Zustand müssen Angaben gemacht werden. Anhand eurer Angaben wird ein Richtwert für einen Preis ermittelt. Dabei handelt es sich um eine erste Schätzung. Seid ihr damit einverstanden, gebt im nächsten Schritt eure Daten ein. Ihr erhaltet ein Versandetikett und weitere Informationen darüber, wie ihr euer Gerät an Soldmine verschicken sollt. Kommt das Gerät an, wird es geprüft. Danach erhaltet ihr den tatsächlichen Preis mitgeteilt, den ihr dafür bekommen könnt. Seid ihr einverstanden, könnt ihr das Geld erhalten. Das geht entweder in Form eines Einkaufsgutscheins für Edeka, einer Auszahlung oder im Austausch gegen Guthaben für den Mobilfunkanbieter Edeka Smart. Beim Handy-Guthaben erhaltet ihr noch einen Bonus in Höhe von 10 Prozent.

Bei Abweichungen kann der angebotene Betrag niedriger ausfallen. Falls ihr mit dem Angebot von Soldmine nicht zufrieden seid, könnt ihr es auch ablehnen. Dann wird euch das Gerät kostenfrei zurückgeschickt.

Welche Geräte kann man bei Edeka zurückgeben?

Bei dem Edeka-Service kann man Geräte aus diesen Bereichen zurückgeben:

Smartphone

Mac

Tablet

Konsole

Smartwatch

Audio-Geräte

Andere Geräte wie Laptops anderer Hersteller, Fernseher und Radios werden nicht angenommen. Das gilt auch für weiteren Elektroschrott. Wollt ihr Geräte aller Art entsorgen, helfen wir hier weiter:

Lohnt sich das?

Die Rückgabe über Edeka eignet sich vor allem für Nutzer, die ihre alten Geräte ohne viel Aufwand zurückgeben möchten. Der Service funktioniert genauso wie zum Beispiel Rebuy oder andere Ankauf-Dienste. Im Test von T-Online gab es sowohl für ein iPhone SE (2022) als auch für ein Samsung Galaxy S21 Ultra bei Rebuy mehr Geld als beim Edeka-Service. Wer den höchsten Ertrag für sein altes Gerät haben will, sollte es bei eBay oder Kleinanzeigen einstellen. Hier will schließlich kein anderer Dienst mitverdienen. Damit verbunden ist aber ein höherer Aufwand, da man so erst einmal ein eigenes Angebot inklusive Fotos anlegen muss. Bei Kleinanzeigen könnte es zudem zu umständlichen Verhandlungen mit Nutzern kommen.

