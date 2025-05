Teufel verkauft ab jetzt einen besonderen Lautsprecher, auf den viele gewartet haben

Der Berliner Audio-Hersteller Teufel hat mit dem neuen Mynd einen Bluetooth-Speaker im Portfolio, der anders als die anderen ist.

Update vom 22.05.2025: Mit Verspätung ist nun endlich der Teufel Mynd erschienen und im Onlineshop des Herstellers verfügbar (bei Teufel anschauen). Der auf Reparierbarkeit optimierte Lautsprecher hätte eigentlich schon Ende 2024 auf den Markt kommen sollen. Der Teufel Mynd setzt auf recycelte Werkstoffe und austauschbare Komponenten. (© Teufel) Erstaunlich ist die jetzt in den technischen Daten angegebene Akkulaufzeit von bis zu 42 Stunden im Eco-Modus. Das ist deutlich mehr als die rund 16 Stunden, die Teufel bei der Vorabpräsentation des Mynd im Oktober 2024 in Aussicht gestellt hatte.

Originalartikel:

Teufel Mynd: Eine „Open Source“-Bluetooth-Box für Bastler und Trendsetter

Wie breit kann sich eine vergleichsweise kleine Audiomarke aufstellen? Die Antwort von Teufel darauf lautet wahrscheinlich: Ja!



Um nicht zwischen Giganten wie JBL, Bose und Samsung unterzugehen, muss man flexibel sein und immer wieder neue Wege beschreiten: Nachdem Teufel in Sachen Nachhaltigkeit den Ball in den letzten Jahren eher flach gehalten hat, zeigt nun der neue Mynd, wohin die Reise bei diesem wichtigen Thema gehen könnte.

Teufel Mynd in Light Mint, Warm White, Wild Berry und Warm Black: Diese vier Farbenvarianten sollen zur Auswahl stehen. (© Teufel)

Es handelt sich um einen modular aufgebauten Bluetooth-Lautsprecher, der zum Teil aus Recyling-Materialien besteht. Die Umwelt wird bei der Produktion geschont und eine eventuelle Reparatur kann auch mal von der Kundschaft selbst durchgeführt werden – das sind schon zwei wichtige Checkboxen auf der Nachhaltigkeitsliste. Das Design sticht ins Auge und lässt den Lautsprecher ein wenig wie einen Prototypen wirken. Für den einen ist das ein kindlicher „Lego-Look“, für den anderen ein erfrischender Befreiungsschlag und eine Verneigung vor der Do-it-yourself-Szene. Auf jeden Fall kontrovers.

Blick ins Innenleben: Der Teufel Mynd ist modular aufgebaut und lässt sich einfach öffnen. (© GIGA)

Der modulare Aufbau bietet kreativen Spielraum: Kurz die Front austauschen oder eine Wandhalterung aus dem 3D-Drucker anbringen? Das ist hier wesentlich einfacher möglich, als bei den meisten herkömmlichen Speakern. Teufel will sogar die Schaltpläne freigeben – mal schauen, was Bastler daraus machen.

Design-Lautsprecher Teufel Mynd: Kitschig oder charmant? (© GIGA)

Eine erste Klangprobe vor Ort konnten wir bereits vornehmen: Kann laut spielen, verzerrt bei Zimmerlautstärke überhaupt nicht, füllt den Raum souverän aus und ist dabei erstaunlich neutral abgestimmt – also aussagekräftig im Bass, aber kein Gedröhne. Alles in allem eine interessante Box, die mit ihrem markanten Design nicht so glattgeschliffen wirkt wie etwa ein Boomster (bei Teufel ansehen) – aber vom Klang her durchaus mithalten kann.

Teufel Mynd: Technische Daten

Teufel hat noch nicht alle technischen Daten verraten. Was aktuell über den Mynd bekannt ist:

mind. 16 Stunden Akkulaufzeit

Powerbank-Funktion zum Aufladen von Mobilgeräten

Gegen Wasser und Staub geschützt (nach IP67)

Recycelte Werkstoffe, individualisierbar, einfach zu reparieren und am Ende der Lebensdauer einfach zu recyceln

Erscheinen soll der Teufel Mynd im 4. Quartal 2024, also gegen Jahresende.

