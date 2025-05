Huawei Watch 5 im Test: Luxus-Smartwatch beweist Fingerspitzengefühl

Huawei hat mit der Watch 5 eine neue Smartwatch auf den Markt gebracht, die in Sachen Qualitätsanmutung und Gesundheitstracking neue Maßstäbe setzen soll. Ich konnte die Smartwatch in den letzten Wochen in meinem Alltag und beim Sport nutzen. Ein Problem, das mich schon bei früheren Modellen genervt hat, ist immer noch nicht behoben.

Huawei Watch 5 im Test: Fazit GIGA-Wertung: 8,1 /10 Huawei hat mit der Watch 5 wieder einmal abgeliefert. Mir gefallen an der Smartwatch besonders das hervorragende Display mit der hohen Helligkeit, die Performance, die Akkulaufzeit und die Qualitätsanmutung. Ihr könnt viele Sportarten tracken und der neue Fingerspitzen-Sensor ist nicht nur sehr genau, sondern auch intuitiv zu benutzen. Da Huawei weiterhin unter dem US-Bann steht, ist der Bezug der Huawei-Health-App und der AppGallery auf einem Smartphone, das nicht von Huawei stammt, umständlich. Wer sich aber etwas damit auskennt, wird keine Probleme haben. Etwas nacharbeiten könnte Huawei bei der Software. Die Auto-Erkennung von Sportarten ist auf ganz wenige Sportarten begrenzt und erkennt Sportarten auch viel zu spät. Es werden auch weiterhin Schritte meines Handys gezählt, obwohl ich gleichzeitig mit der Uhr meine Radtour getrackt habe. Das muss endlich aufhören. Der Preis von ab 449 Euro für die Huawei Watch 5 ist in meinen Augen gerechtfertigt (bei Huawei anschauen). Ihr bekommt dafür eine der hochwertigsten Smartwatches, die ich bisher getestet habe. Mit der Zeit dürfte der Preis sinken und die Uhr damit noch attraktiver werden. Huawei Watch 5 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.05.2025 20:38 Uhr Vorteile: Display

Verarbeitungsqualität

Materialwahl

Gesundheitstracking

Leistung

Optik

Akkulaufzeit Nachteile: Automatische Trainingserkennung unzuverlässig

Bezugsquelle der Huawei-Apps

Optisch und qualitativ ein Leckerbissen

Die Huawei Watch 5 wirkt an meinem Handgelenk sehr groß, sitzt für mich aber perfekt und stört im Alltag überhaupt nicht. (© GIGA)

Eins muss man Huawei einfach lassen: Die Hardware ist immer auf dem allerhöchsten Niveau – und das ist auch bei der Watch 5 der Fall. Ich kenne Smartwatches, die mehr kosten und sich viel billiger anfühlen und unnötig wuchtig aussehen.

Zum Test habe ich die Huawei Watch 5 mit schwarzem Edelstahlgehäuse und schwarzem Fluorelastomer-Armband erhalten. Obwohl es sich um die größere Version mit 46 mm handelt, sitzt diese an meinem doch recht dünnen Handgelenk überhaupt nicht dick auf.

Die Huawei Watch 5 trägt nicht zu dick auf. (© GIGA)

Ganz im Gegenteil: Das Armband schmiegt sich perfekt an mein Handgelenk an. Das lieg einerseits daran, dass schon der Übergang des Gehäuses zum Armband nach unten zeigt, zum anderen aber auch am wirklich weichen Armband selbst, das sich ideal um mein Handgelenk legt. Ich habe selten eine so große Uhr getragen, die so bequem sitzt.

Herausragendes Display

Das helle Display der Huawei Watch 5 lässt sich hervorragend ablesen. (© GIGA)

Das 1,5 Zoll große LTPO-2.0-AMOLED-Display lässt sich mit seiner Auflösung von 466 x 466 Pixeln nicht nur sehr gut ablesen, sondern es unterstreicht die Eleganz der Uhr. Während viele Smartwatches einfach flache Displays nutzen, wölbt sich das Glas von der Mitte nach außen etwas. Das sorgt für einen ganz leichten Bullaugen-Effekt, der die Ablesbarkeit in meinen Augen zusätzlich verbessert.

Das Panel wird laut Huawei bis zu 3.000 Nits hell und passt die Helligkeit mit einem Sensor automatisch an. Dadurch lässt sich die Uhr auch im direkten Sonnenlicht hervorragend ablesen. Und das, obwohl das Glas sehr stark spiegelt. Das ist der Nachteil der abgerundeten Oberfläche. Mit der hohen Helligkeit beseitigt Huawei diesen Nachteil aber sofort.

Neue X-TAP-Technologie

Der Fingerspitzen-Sensor der Huawei Watch 5 ist eine große Bereicherung. (© GIGA)

Als besonders praktisch empfinde ich die neue X-TAP-Technologie mit dem Fingerspitzen-Sensor. An der Seite der Uhr befinden sich nun Sensoren, die die Messgenauigkeit per Fingerspitze erhöhen sollen. Generell muss ich aber auch sagen, dass „One-tap Health Glance“ einfach praktisch ist. Während ihr bei anderen Uhren vorher auswählen müsst, was untersucht wird, macht Huawei das in einem Abwasch.

Ihr legt einfach eure Zeigefinger auf den Sensor, ein Countdown von 3 Sekunden fängt an zu laufen und die Untersuchungen starten. Daraufhin werden verschiedene Tests durchgeführt, die etwa 60 Sekunden dauern. Nach Abschluss erhaltet ihr folgende Ergebnisse:

Zusammenfassung des Gesundheitszustands

Änderungen im Vergleich zum letzten Test

Herzfrequenz

Herzfrequenzvariabilität

Sauerstoffsättigung

Hauttemperatur

Stress

Elektrokardiogramm

Erkennung von arterieller Steifigkeit

Atmungstest

Zu jedem Punkt, den Huawei ausgewertet hat, könnt ihr euch eine kurze Erklärung mit Bedeutung direkt auf der Smartwatch anzeigen lassen. Das war für mich ganz hilfreich, weil ich gar nicht wusste, was HRV bedeutet. Das steht für Herzfrequenzvariabilität und es wird auch erklärt, in welchem Bereich sich der Wert bewegen soll.

Ganz spannend finde ich als leichter Asthmatiker mit Heuschnupfen in der aktuellen Zeit auch den Atmungstest. Tatsächlich wurde mir dort nur ein durchschnittliches Ergebnis attestiert. Ich bin zwar nicht weit weg von einem guten Ergebnis entfernt, doch die Uhr hat die leichte Einschränkung erkannt. Das finde ich schon beachtlich.

Natürlich könnt ihr euch die Ergebnisse nicht nur auf der Uhr anschauen, sondern auch in der Huawei-Health-App auf dem Smartphone. Dort wird jeder Scan noch einmal im Detail erklärt. Mir persönlich reichte die kurze Zusammenfassung auf der Smartwatch aus. Beispielsweise auch der Tipp, dass ich Atemübungen machen soll, um meine Lungenkapazität zu verbessern. Das vergesse ich im Alltag viel zu schnell, so werde ich regelmäßig daran erinnert.

Huawei Watch 5 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.05.2025 20:38 Uhr

Umfangreiches Sport-Tracking mit Haken

Das Sport-Tracking funktioniert auf der Huawei Watch 5 sehr zuverlässig. (© GIGA)

Das Sport-Tracking mit der Huawei Watch 5 ist sehr umfangreich. Ihr könnt unzählige Sportarten erfassen. Selbst Laufkurse und Trainingspläne sind dabei. Ich war positiv überrascht, dass sogar das Laufband dabei war, auf dem ich hauptsächlich trainiere. Es sind auch Trainings wie Treppensteigen, Crosstrainer und Ähnliches dabei. Schade finde ich, dass man nicht E-Bike als Rad auswählen kann. Ihr könnt nur zwischen Indoor und Outdoor unterscheiden.

Getrackt habe ich meist meine Touren mit dem Rad. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich etwas enttäuscht bin. Denn automatisches Sport-Tracking wird nur beim Laufen, Gehen, auf dem Crosstrainer und dem Rudergerät erkannt. Wieso nicht beim Radfahren? Das können andere Smartwatches doch auch.

Dafür funktioniert die Auto-Pause-Funktion ziemlich zuverlässig. Immer, wenn ich halten musste, wurde das Tracking pausiert. Nur ein einziges Mal wurde das Tracking nach einer etwas längeren Pause nicht wieder gestartet. Aber das war die Ausnahme.

Die Ergebnisse der Trackings sind sehr genau – zumindest im Vergleich mit einer Pixel Watch 3, die ich sonst verwende. Da gibt es also nichts zu meckern.

Was ich nicht verstehen kann: Schon beim Test der Huawei Watch 4 Pro Space Edition habe ich bemängelt, dass die Huawei-Health-App Schritte mit dem Handy zählt, während ich mit dem Fahrrad fahre.

Das Pixel 9 Pro XL hat über die Huawei-Health-App über 8.000 Schritte zusätzlich erkannt. (© GIGA)

Und das ist bei der Huawei Watch 5 auch so. Ich hatte plötzlich 8.000 mehr Schritte, obwohl ich in der Zeit mit dem Rad gefahren bin und nicht gelaufen. Huawei sollte wirklich eine Sperre einbauen. Wenn ich auf dem Rad unterwegs bin und aktiv diese Sportart tracke, sollte das Handy nicht gleichzeitig Schritte zählen, nur weil sich das Handy in der Hosentasche bewegt.

Software ist ein Problem

Google kennzeichnet die AppGallery auf meinem Pixel 9 Pro XL als unsichere App. (© GIGA)

Die Huawei Watch 5 ist sowohl mit Android-Smartphones als auch mit dem iPhone kompatibel. Das leichteste Spiel habt ihr mit einem Huawei-Smartphone. Dort sind die Huawei-Health-App und die AppGallery von Huawei vorinstalliert. Ich habe die Uhr mit dem Pixel 9 Pro XL von Google getestet. Und da ist der Bezug der Huawei-Health-App schon ein echtes Problem.

Die Huawei-Health-App gibt es nämlich nicht im Google Play Store. Ihr müsst die Anwendung bei Huawei als APK mit externer Quelle herunterladen. Gleiches gilt für die AppGallery. Das ist für mich, der das schon unzählige Male gemacht hat, kein Problem. Für jemanden, der sich damit aber nicht auskennt, ist das ein echtes Hindernis.

Wenn ihr die Huawei-Health-App direkt vom Hersteller installiert, dann ist es sicherheitstechnisch kein Problem. Aus anderen Quellen holt ihr euch vielleicht Schadsoftware auf das Handy. Hier müsst ihr also darauf aufpassen, dass ihr die Apps von Huawei bezieht.

Wichtig: Huawei kann nichts für die Umstände. Der seit 2019 geltende US-Bann sorgt dafür, dass das chinesische Unternehmen ausgeschlossen wurde. Anders geht es aktuell also leider nicht.

Akkulaufzeit ist der große Trumpf

Die Akkulaufzeit der Huawei Watch 5 überzeugt. (© GIGA)

Neben dem tollen Display und dem gut funktionierenden Fingerspitzen-Sensor ist die Akkulaufzeit das Highlight für mich bei der Huawei Watch 5. Ich komme damit im Alltag auf eine Laufzeit von über vier Tagen. Dabei habe ich persönlich die Benachrichtigungen sehr stark eingeschränkt. Mit mehr Benachrichtigung und viel Sport-Tracking komme ich immer noch auf zwei bis drei Tage.

Das ist im Alltag ein riesiger Vorteil und ich muss mir um den Akku nicht wie sonst Sorgen machen. Ich könnte im Energiesparmodus sogar noch mehr aus der Huawei-Smartwatch herauskitzeln. In den wechselt ihr bei 15 Prozent Restlaufzeit – oder manuell, wenn ihr sparen wollt.

Im Vergleich dazu: Meine Pixel Watch 3 (45 mm) schafft mit Glück drei Tage, wenn ich nichts mache. Bei stärkerer Belastung ist aber auch schon mal nach einem Tag Schluss.

Geladen wird die Huawei Watch 5 in kurzer Zeit kabellos über einen Lade-Puck. Ein Netzteil ist nicht dabei. Schade ist, dass der Anschluss noch USB-A und nicht direkt USB-C ist. Ich musste ein altes Netzteil herauskramen, um die Uhr damit laden zu können.

Huawei Watch 5 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.05.2025 20:38 Uhr

Huawei Watch 5: Wertung

Kategorie Wertung (max. 10) Nachhaltigkeit 6 Design und Verarbeitung 10 Display 9 Tragekomfort und Bedienung 9 Software 7 Fitness-Modi 7 Akku 9 Gesamt 8.1

Hinweis: Die Kategorie „Nachhaltigkeit“ wird zu 10 Prozent auf die Gesamtnote gerechnet.

