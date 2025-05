Apple Watch abgehängt: Diese Firma übernimmt jetzt das Ruder

Chinas Überraschungscoup: Wie Xiaomi der Apple Watch den Rang abläuft.

Xiaomi zieht an der Apple Watch vorbei

Seit Jahren dominiert die Apple Watch den Markt der sogenannten „Wearable-Bänder“, zu denen neben klassischen Smartwatches auch Fitnessbänder zählen. Doch mit dieser komfortablen Position ist es jetzt vorbei. Im ersten Quartal 2025 steigt nämlich Xiaomi aufs Siegertreppchen, wie aktuelle Zahlen des bekannten Marktforschungsunternehmens Canalys zeigen (Quelle: Canalys).

Xiaomi schlägt zurück – und wie. Laut den neuesten Canalys-Daten setzt sich der chinesische Elektronikriese im ersten Quartal 2025 an die Spitze des weltweiten Wearable-Markts und entthront damit Apple.

Was steckt hinter dem Triumphzug? Xiaomi punktet mit einem Rezept, das einfach klingt, aber nicht leicht umzusetzen ist: Günstige Preise, solides Design und eine Ökosystem-Strategie, die mittlerweile mehr ist als nur ein Sammelbegriff aus der PR-Abteilung. Vor allem die neu aufgelegten Mi Band- und Redmi-Watch-Serien haben eingeschlagen. Mehr Sensoren, smartere Datenanalyse und ein Look, der sich nicht hinter teureren Alternativen verstecken muss – das zieht, besonders in Schwellenländern.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. (© Canalys)

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: 8,7 Millionen ausgelieferte Geräte bedeuten ein Wachstum von satten 44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit schnappt sich Xiaomi einen Marktanteil von 19 Prozent – Platz eins. Apple? Kommt zwar auf respektable 7,6 Millionen Geräte, doch das reicht „nur“ für 16 Prozent und ein mageres Wachstum von 5 Prozent. Noch vor wenigen Jahren undenkbar.

Ein entscheidender Vorteil Xiaomis: der Vorstoß mit HyperOS. Das eigene Betriebssystem verbindet nicht nur Wearables und Smartphones, sondern auch Haushaltsgeräte. Ein echtes „Alles aus einer Hand“-Erlebnis – das, wovon Apple seit Jahren lebt, aber Xiaomi jetzt clever in die Breite trägt.

Und Apple? Die Kalifornier haben ein vergleichsweise ruhiges Quartal hinter sich. Keine neuen Watch-Modelle, keine große Innovationsoffensive – der Konzern scheint sich auf das zu konzentrieren, was im Herbst 2025 ansteht: Das zehnjährige Jubiläum der Apple Watch. Insider erwarten ein umfassendes Portfolio-Update. Wenn Apple das tatsächlich so liefert, dürfte der aktuelle Rückstand hoffentlich eher eine Verschnaufpause als ein Dauerzustand sein.

Wie schlagen sich Huawei, Samsung und Garmin?

Der Rest des Feldes bleibt ebenfalls spannend:

Huawei sichert sich mit 7,1 Millionen Einheiten Platz 3. Der Erfolg basiert auf der starken Nachfrage nach den GT- und Fit-Serien – und der weiter wachsenden Huawei Health-App.

Samsung springt auf Platz 4 – mit einem beeindruckenden Plus von 74 Prozent (4,9 Millionen Einheiten). Die Südkoreaner setzen auf ein Zwei-Säulen-Modell: günstige Armbänder für Schwellenländer, Premium-Watches für die Kernmärkte.

Garmin komplettiert die Top Fünf mit 1,8 Millionen Geräten – ein solides Wachstum von 10 Prozent.

Unterm Strich: Xiaomi erkämpft sich den Spitzenplatz – mit einem durchdachten Mix aus Preis, Technik und Timing. Doch wer glaubt, Apple lasse sich das gefallen, kennt Cupertino schlecht. Spätestens zum Herbst dürfte die Antwort kommen – die Frage ist nur: Wird sie reichen?