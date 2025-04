Apple Watch 2025: Deutliche Veränderungen beim Einstiegsmodell erwartet

Wer sich für eine Apple Watch interessiert und nicht viel Geld ausgeben möchte, für den hat der iPhone-Hersteller die Apple Watch SE der zweiten Generation im Programm. Fast drei Jahre hat das Einstiegsmodell nun auf dem Buckel und soll noch in diesem Jahr einen Nachfolger erhalten. Ein aktueller Bericht deutet auf eine deutliche Veränderung bei der Apple Watch SE 3 hin.

Apple Watch SE 3 erhält größere Displays

Vergleicht man die erste Generation der Apple Watch SE aus dem Jahr 2020 mit der nach wie vor aktuellen zweiten Generation aus dem Jahr 2022, so zeigen sich keine Unterschiede beim Display. Mit der Apple Watch SE 3 soll sich das nach fünf Jahren erstmals ändern. Der bekannte Experte und Brancheninsider Ross Young bestätigt in seiner neuesten Meldung nicht nur die Existenz des neuen Modells, sondern sagt auch größere Displays voraus (Quelle: 9to5Mac).

Demnach befinden sich derzeit zwei neue Displaygrößen – rund 1,6 und 1,8 Zoll – in Produktion, die für die Apple Watch SE 3 vorgesehen sind. Erwähnenswert in diesem Zusammenhang: Apple macht keine offiziellen Angaben zur Displaygröße seiner Watch-Modelle. Die veröffentlichten Maße beziehen sich ausschließlich auf das Gehäuse – dieses liegt zwar nahe an der tatsächlichen Displaygröße, kann jedoch leicht abweichen.

Die beiden neuen SE-Modelle dürften laut 9to5Mac etwa den Gehäusegrößen der Apple Watch Series 9 entsprechen, also 41 mm und 45 mm. Aktuell verkauft Apple die Apple Watch SE in den Größen 40 und 44 mm.

Abstand zur regulären Apple Watch bleibt bestehen

Sollten sich die Vorhersagen bewahrheiten, darf sich die neue Apple Watch SE 3 über ein größeres Display freuen, bleibt aber weiterhin etwas kompakter als die Apple Watch Series 10 und die Apple Watch Ultra beziehungsweise deren potenzielle Nachfolger (42, 46 und 49 mm). Apropos: Die Apple Watch SE 3 wird gemeinsam mit der Apple Watch Series 11 und der Apple Watch Ultra 3 für September erwartet. Höchstwahrscheinlich wird Apple die neuen Modelle zusammen mit dem iPhone 17 auf einem entsprechenden Special-Event vorstellen.

An die Apple Watch Series 10 kommt die neue Apple Watch SE 3 nicht heran:

