Zu spät für die Apple Watch 11: Geniales Feature lässt noch zwei Jahre auf sich warten

Im stillen Kämmerlein arbeitet man in Cupertino an der Apple Watch Series 11, die noch im Herbst auf den Markt kommen soll. Doch auch ihr fehlt weiterhin eine integrierte Kamera – ein Feature, das Apple erst bis 2027 implementieren möchte. Der Zweck dieser Kamera ist allerdings ein anderer, als man vielleicht vermuten würde.

Apple Watch 11 bekommt noch keine Kamera

Keine der bisherigen Modelle der Apple Watch verfügt über eine Kamera, und auch die Apple Watch Series 11 wird darauf verzichten. Laut Insider Mark Gurman arbeitet Apple jedoch bereits an mehreren neuen Smartwatch-Modellen mit integrierter Kamera – bis 2027 sollen diese serienreif sein (Quelle: Bloomberg).

Der Experte vermutet, dass Apple die Kamera direkt in den Bildschirmbereich der Apple Watch integrieren wird. Für ein kommendes Modell der Apple Watch Ultra erwartet er hingegen, dass die Kamera seitlich in der Nähe der Digital Crown positioniert sein wird.

Ab 2027: Apple Watch mit Kamera und Visual Intelligence

Bemerkenswert: Gurman geht nicht davon aus, dass die Kameras für FaceTime-Anrufe genutzt werden. Stattdessen sollen sie Visual-Intelligence-Funktionen auf zukünftigen Apple-Watch-Modellen ermöglichen. Dieses Feature ist Teil von Apple Intelligence und derzeit nur auf dem iPhone 16 und dem iPhone 15 Pro verfügbar.

Die Technologie würde es Nutzern der Apple Watch erlauben, schnell Informationen zu Objekten oder Orten in ihrer Umgebung zu erhalten. So könnte man die Apple Watch beispielsweise auf ein Restaurant richten, um direkt Öffnungszeiten oder Bewertungen abzurufen, während man daran vorbeigeht.

Derzeit ist Apple Intelligence auf das iPhone, iPad und den Mac beschränkt. Die Apple Watch muss bislang auf die hauseigene KI verzichten. Doch wenn der aktuelle Bericht zutrifft, könnte sich das in Zukunft ändern: Zumindest Teile von Apple Intelligence sollen in die Apple Watch integriert werden. Bis es so weit ist, wird allerdings noch etwas Zeit vergehen. Für den Herbst 2025 ist das alles noch kein Thema – weder die Apple Watch Series 11 noch die Apple Watch Ultra 3 dürften über diese Funktionen verfügen.

Bisher gibt es eine Kamera für die Apple Watch nur als Zubehör von einem Drittanbieter:

