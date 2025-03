Apple Watch SE 3 in Gefahr: Alles steht auf der Kippe

Apple-Fans müssen möglicherweise auf ein günstigeres Modell der Apple Watch verzichten. Laut Mark Gurman steht eine geplante Version der Apple Watch SE mit Kunststoffgehäuse auf der Kippe – und das aus gleich zwei entscheidenden Gründen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Update vom 25. März 2025: Die Hoffnungen auf eine preiswertere Apple Watch SE könnten sich zerschlagen. Wie Bloomberg-Insider Mark Gurman berichtet, steht die Entwicklung einer Apple Watch SE mit Kunststoffgehäuse auf der Kippe. Der Grund: Sowohl das Design- als auch das Betriebsteam bei Apple scheinen nicht überzeugt. Während die Designer mit dem optischen Ergebnis unzufrieden sind, hadert die operative Abteilung damit, das Kunststoffmodell deutlich günstiger als die aktuelle Variante mit Aluminiumgehäuse zu produzieren (Quelle: Bloomberg).

Anzeige

Originalartikel vom 05.03.2025:

Apple Watch SE 3 im neuen Design

Das Design der aktuellen Apple Watch SE ist hinlänglich bekannt und bietet keinerlei Überraschungen. Doch muss das so bleiben? Bereits im letzten Jahr gab es Gerüchte über ein neues Modell. Bei der Apple Watch SE 3 könnte der Hersteller erstmals statt Aluminium verstärkt auf Kunststoff setzen und das Gehäusematerial austauschen.

Anzeige

Der bekannte Apple-Insider und Bloomberg-Reporter Mark Gurman sprach Anfang des Jahres von einem „neuen Look“. Demnach soll sich die Apple Watch SE 3 deutlich vom Vorgänger unterscheiden – bunte Plastikgehäuse könnten maßgeblich dazu beitragen. Besonders Kinder dürften einem solchen Designwechsel offen gegenüberstehen.

Mögliches Vorbild: Gizmo Watch 3

Doch wie könnte ein solches Modell tatsächlich aussehen? Eine mögliche Inspiration für Apple könnte die Gizmo Watch 3 sein – eine Smartwatch speziell für Kinder, die der US-Mobilfunkanbieter Verizon bereits vor zwei Jahren vorgestellt hat. Bemerkenswert: 2023 gewann sie den begehrten Red Dot Design Award (Quelle: red-dot.org).

Anzeige

Gizmo Watch 3 – Vorbild für die neue Apple Watch SE 3? (© reddot / Verizon / aruliden)

Das Besondere: Diese bunte Plastikuhr besitzt sogar eine Frontkamera, mit der Kinder jederzeit Videoanrufe mit ihren Eltern führen können – ein Feature, das der Apple Watch bislang fehlt. Zudem gibt es einen Notfallknopf. Alles in allem für die Juroren des Red Dot Awards gute Gründe für eine Auszeichnung. Zitat: „Die Kombination aus weichen Konturen und einer Palette an Pastellfarben ist kindgerecht gewählt, und der SOS-Knopf ist durchdacht und gestalterisch stimmig positioniert.“

Kinder stehen im Fokus der Gizmo Watch 3. (© reddot / Verizon / aruliden)

So oder so ähnlich könnten wir uns auch eine Apple Watch SE 3 vorstellen – abgesehen von der Frontkamera. Die wird Apple sicherlich nicht integrieren, und wenn doch, dann wohl kaum zuerst in der günstigsten Smartwatch.

Anzeige

Ob sich Apple daran ein Beispiel nimmt, erfahren wir im Herbst. Zusammen mit dem iPhone 17 wird erwartet, dass Apple auch die Modellpalette der Apple Watch erneuert – darunter endlich die überfällige Apple Watch SE 3.

Die erste Apple Watch SE stellte Apple im Jahr 2020 vor:

Apple Watch SE erklärt (Herstellervideo)

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.