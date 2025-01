Apple Watch SE 3: Smartwatch 2025 kaum wiederzuerkennen

Im letzten Jahr und im Jahr davor gab es keinen Nachfolger der noch immer aktuellen Apple Watch SE 2. Dies ändert sich im Herbst 2025. Anders als die ersten beiden Versionen der günstigen Smartwatch werden wir die Apple Watch SE 3 dann vielleicht kaum wiedererkennen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Apple Watch SE 3 im „neuen Look“

Mark Gurman, bekannter Apple-Insider und Bloomberg-Reporter, legt sich fest. In seinem neuesten Bericht sagt der Branchenkenner noch für dieses Jahr die Apple Watch SE der dritten Generation voraus. Das Besondere: Die Smartwatch soll einen „neuen Look“ erhalten (Quelle: Bloomberg).

Anzeige

Doch was meint der Experte damit? Weiter geht Gurman in der aktuellen Meldung leider nicht darauf ein, Details zum neuen Design bleiben also ungenannt. Sicher ist nur, dass sich die Apple Watch SE 3 deutlich von den Vorgängern unterscheiden und daher kaum wiederzuerkennen sein wird.

Im letzten Jahr war Gurman dagegen noch auskunftsfreudiger. Damals verriet der Insider, dass Apple für die nächste Apple Watch SE erstmals ein Plastikgehäuse in Erwägung zieht, äquivalent zum iPhone 5c vor über einem Jahrzehnt. Zwar stellt das Projekt den Hersteller vor einige „Kosten- und Qualitätsherausforderungen“, doch das Projekt an sich käme noch immer gut voran.

Anzeige

Eine Apple Watch SE mit einem womöglich farbenfrohen Kunststoffdesign könnte einerseits günstiger sein und andererseits neue Kundenkreise ansprechen. Beispielsweise explizit Eltern, die eine geeignete Apple Watch für ihre Kinder kaufen möchten.

In diesem Jahr kommt von Apple noch mehr:

Chip-Upgrade von Apple zu erwarten

Abseits vom neuen kostengünstigen Design dürfte die Apple Watch SE 3 aber auch im Inneren aktualisiert werden. Momentan arbeitet noch ein Apple-S8-Chip im Gehäuse. Der wurde zeitgleich im Jahr 2022 zusammen mit der Apple Watch Series 8 und der Apple Watch Ultra vorgestellt. Sollte sich Apple treu bleiben und beim Chip keine Unterschiede machen, dann wäre eine Apple Watch SE 3 mit einem potenziellen S11-Chip denkbar.

Anzeige

In anderen Punkten, beispielsweise beim Display, müssten Käuferinnen und Käufer dagegen wie bereits jetzt deutliche Abstriche machen. Immerhin muss Apple auch in Zukunft auf eine entsprechende Abgrenzung zu den teureren Smartwatch-Modellen achten.

Die aktuelle Apple Watch SE kam mit zwei weiteren Apple-Smartwatches im Herbst 2022 auf den Markt:

Neue Apple Watches vorgestellt: SE, Series 8 und Apple Watch Ultra Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.