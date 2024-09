Apple Watch 2025: Der Preisknaller schlägt erst nächstes Jahr ein

Apple konzentrierte sich in diesem Jahr voll und ganz auf die Vorstellung der neuen Apple Watch Series 10. Bei der Apple Watch Ultra 2 kam nur eine weitere Farboption hinzu und die Apple Watch SE musste gänzlich auf eine Erwähnung verzichten. Den Grund dafür kennt Apple-Insider und Bloomberg-Reporter Mark Gurman.

Günstigere Apple Watch SE kommt im nächsten Jahr

Abseits des neuen iPhone 16 bekamen die Zuschauer des letzten Apple-Events auch Neuigkeiten bei der Apple Watch präsentiert. Zu sehen gab es die Apple Watch Series 10 mit flacherem Gehäuse und eine Apple Watch Ultra 2 im schwarzen Titan-Kleid. Links liegen gelassen wurde hingegen die Apple Watch SE. Das noch immer aktuelle Modell befindet sich nunmehr seit über zwei Jahren unverändert im Programm.



Bereits vor wenigen Monaten machten jedoch Gerüchte rund um eine neue Apple Watch SE die Runde. Beim Nachfolger der günstigsten Smartwatch aus dem Hause Apple will der Hersteller nämlich neue Wege beschreiten. Statt aus Aluminium soll das Gehäuse künftig aus Plastik bestehen. Doch diese Uhr bekamen wir jetzt nicht zu sehen, was also wird daraus?

Anzeige

Bloomberg-Reporter und Apple-Insider Mark Gurman klärt auf (Quelle: Bloomberg). Demnach befindet sich die Apple Watch SE mit einem Kunststoffgehäuse „weiterhin in der Entwicklung“. Diese könnte dann im kommenden Jahr endlich auf den Markt kommen. Doch bis es soweit ist, steht Apple wohl noch vor einigen „Kosten- und Qualitätsherausforderungen“ bei der Umstellung von Aluminium auf Kunststoff. Gurman geht aber aktuell davon aus, dass das Projekt weiter voranschreitet.

Die ideale Apple Watch für Kinder – bunt, „billig“ und aus Plastik

Dank des Kunststoffgehäuses soll die neue Apple Watch SE dann nicht nur farbenfroher, sondern vor allem auch günstiger werden. Eine solche erschwinglichere Apple Watch SE im Kunststoffdesign könnte vor allem für Eltern interessant sein, die ihren Sprösslingen wohl eher ein solches Gerät kaufen würden, als eine teurere Variante aus Metall.



Kurz zur Einordnung: In den USA kostet die günstigste Apple Watch SE derzeit mindestens 249 US-Dollar bei Apple direkt. Im deutschen Apple Store werden hierzulande mindestens vergleichbare 249 Euro fällig. Ein Modell aus Plastik müsste noch ein ganzes Stück günstiger ausfallen. Die neue Apple Watch SE könnte also ein echter Preisknaller werden, der aber frühestens erst 2025 einschlagen wird.



Wirklich neu ist dieses Jahr nur die Apple Watch Series 10:

Apple stellt die Watch Series 10 vor

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.