Apple Watch 10 vorgestellt: Samsung muss endlich aufwachen

Die beliebteste Smartwatch der Welt erhält ein Upgrade: Sie ist etwas dünner, hat ein minimal größeres Display und einige neue Software-Funktionen. Das Kopf-an-Kopf-Rennen mit Samsung kann die Apple Watch Series 10 in einem Bereich klar für sich entscheiden.

Apple präsentiert Apple Watch Series 10

Apple hat die neueste Generation seiner Standard-Smartwatch vorgestellt. Die Apple Watch Series 10 kommt mit einem etwas schlankeren Design, einem verbesserten Display und neuen Gesundheitsfunktionen. Die Uhr ist rund 10 Prozent dünner als ihre Vorgänger, verfügt aber dennoch über ein größeres OLED-Display, das durch mehr Helligkeit einen größeren Betrachtungswinkel bietet.



Eines der Highlights ist sicherlich die Schlafapnoe-Erkennung, für die sich Apple bei der Präsentation viel Zeit genommen hat. Die Uhr analysiert über einen Beschleunigungssensor kleinste Bewegungen des Handgelenks während des Schlafs. Der Träger erhält eine Benachrichtigung, wenn Anzeichen einer Schlafapnoe erkannt werden. Apple gibt an, dass der Algorithmus in umfangreichen klinischen Studien getestet wurde (Quelle: Apple).

Apple will die Schlafapnoe-Erkennung demnächst in über 150 Ländern einführen, darunter auch in Deutschland. Konkurrent Samsung wartet mit seiner Galaxy Watch noch auf die Zulassung. Beide Unternehmen investieren stark in die Entwicklung von Gesundheitsfunktionen für ihre Smartwatches. Apple konnte bereits in der Vergangenheit mit Funktionen wie EKG und Sturzerkennung punkten. Samsung kontert in einigen Märkten mit Blutdruckmessung und Körperfettanalyse.

Die Apple Watch Series 10 erscheint in vielen Varianten (© Apple)

Die neue Apple Watch Series 10 bietet auch schnellere Ladezeiten. In nur 15 Minuten kann die Uhr für bis zu acht Stunden Betrieb aufgeladen werden. Die Akkulaufzeit soll laut Apple wieder 18 Stunden betragen. Im Inneren der Smartwatch arbeitet der neue S10-Chip, der für mehr Leistung und Energieeffizienz sorgen soll. Er ermöglicht intelligente Funktionen wie die Doppeltippgeste, On-Device Siri und eine verbesserte Sturzerkennung.

Apple Watch Series 10 ab 449 Euro

Die neue Apple Watch kann ab sofort vorbestellt werden, mit der Auslieferung beginnt Apple am 20. September 2024. In der Aluminium-Variante ist die Smartwatch ab 449 Euro (42 mm) erhältlich, die gleich große Titan-Version kostet mindestens 799 Euro (bei Apple ansehen).



So bewirbt Apple die Watch Series 10:

Apple stellt die Watch Series 10 vor

