BPM: Bedeutung der Abkürzung bei Fitness-Geräten & Musik

Die Abkürzung „BPM“ oder „bpm“ wird im technischen Bereich in verschiedenen Kontexten verwendet. Besonders verbreitet ist die Abkürzung in den Themenfeldern Medizin und Musik. Die Bedeutung hinter „BPM“ und wofür es noch stehen kann, erfahrt ihr hier.

BPM bei Fitness-Geräten & der Medizin

Im medizinischen Bereich steht „bpm“ (meist kleingeschrieben) für „Beats per Minute“. Diese Einheit beschreibt, wie oft das Herz in einer Minute schlägt – also die Herzfrequenz. Dies wird häufig bei Geräten wie Smartwatches, Fitnessgeräten und Herzfrequenz-Armbändern genutzt, um eure Herzgesundheit zu überwachen. Die durchschnittliche Herzfrequenz variiert je nach Alter und Fitnesszustand. Hier eine Übersicht:

Altersgruppe Durchschnittliche Herzfrequenz Neugeborene (0-1 Jahr) 100-160 bpm Kinder (1-10 Jahre) 100-120 bpm Jugendliche (11-17 Jahre) 80-100 bpm Erwachsene (18+) 60-80 bpm

BPM bei Musikstücken, -Software & -Equipment

In der Musik steht „BPM“ ebenfalls für „Beats per Minute“. Hier beschreibt es das Tempo eines Musikstücks, also wie viele Schläge pro Minute in einem Lied zu hören sind. Gerade in der elektronischen Musik und der Musikproduktion mit beispielsweise Software, Loop-Synthesizern, Drum-Machines, Rhythm-Boxes und weiteren Musik-Equipment ist „BPM“ ein wichtiger Wert, der die Geschwindigkeit eines Tracks festlegt. Wir listen hier das typische Durchschnittstempo verschiedener Musikgenres auf, um euch eine ungefähre Einschätzung zu geben:

Ambient: 60-90 BPM

60-90 BPM R&B: 60-90 BPM

60-90 BPM Reggae: 70-90 BPM

70-90 BPM Hip-Hop : 85-115 BPM

85-115 BPM Pop : 100-130 BPM

100-130 BPM Funk : 100-120 BPM

100-120 BPM Disco : 110-130 BPM

110-130 BPM Metal : 100-160 BPM

100-160 BPM House : 115-130 BPM

115-130 BPM Techno : 120-150 BPM

120-150 BPM Jazz : 120-180 BPM

120-180 BPM Dubstep : 135-145 BPM

135-145 BPM Trance : 125-150 BPM

125-150 BPM Hardstyle : 140-150 BPM

140-150 BPM Salsa : 150-250 BPM

150-250 BPM Drum & Bass: 160-180 BPM

160-180 BPM Punk r ock: 160-200 BPM

160-200 BPM Speed Metal: 200-300 BPM

200-300 BPM Speedcore: 300+ BPM

Unterschied: BPM & TPM

Alternativ wird das Tempo von Musik auch in „TPM“ angegeben, was für „Takte pro Minute“ steht. Um die Musikgeschwindigkeit von „BPM“ in „TPM“ umzurechnen, teilt man die „BPM“-Zahl durch die Anzahl der Schläge pro Takt.

Beispiel Ein Musikstück im typischen 4/4-Takt bei 160 BPM hätte somit beispielsweise: 160 BPM : 4 Schläge pro Takt = 40 TPM

Da „BPM“ einfacher zu handhaben ist, wird „TPM“ nur selten verwendet. Außerdem machen verschiedene Taktarten (z. B. 3/4 oder 7/8) den Vergleich der Musikgeschwindigkeit ungenau.

Weitere Bedeutungen von BPM

Neben Medizin und Musik gibt es noch andere Verwendungen von „BPM“:

Steam BPM : Big Picture Mode (Konsolenartige Oberfläche für PC-Spiele)

: Big Picture Mode (Konsolenartige Oberfläche für PC-Spiele) Buchstaben pro Minute : Geschwindigkeit beim Morsen

: Geschwindigkeit beim Morsen Business Performance Management : Unternehmenssteuerung

: Unternehmenssteuerung Business Process Management : Prozessoptimierung im Unternehmen

: Prozessoptimierung im Unternehmen Bauprojektmanagement: Management von Bauprojekten

