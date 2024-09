Keine neue Apple Watch nötig: Update macht Smartwatch sofort nützlicher

Es braucht nicht immer das neueste Modell der Apple Watch, um die Smartwatch mit einem Schlag nützlicher zu machen. Mit dem aktuellen Update auf watchOS 11 spendiert Apple nämlich auch den Vorjahresmodellen eine Funktion, die am Ende Leben retten kann – ab sofort erkennt Apples smarte Uhr den leisen Killer im Schlaf.

watchOS 11 erkennt Schlafapnoe: Auch für Vorjahresmodelle der Apple Watch

Habt ihr schon mal etwas von Schlafapnoe gehört? Hierbei handelt es sich um eine schwerwiegende Störung, bei der die Atmung einer Person während des Schlafs wiederholt aussetzt. Unmittelbar ersticken tut man aufgrund dieser Aussetzer aber nicht. Doch sie stören den Tiefschlaf und sorgen für starke Müdigkeit am Tag. Hinter so manchem darauffolgenden Sekundenschlaf am Steuer steckt schlichtweg Schlafapnoe.



Doch damit nicht genug, Schlafapnoe erhöht ebenso das Risiko für erhöhten Blutdruck und kann Herzinfarkte und Schlaganfälle begünstigen. Mit anderen Worten: Ein oftmals unentdeckter Killer, der uns in der Nacht heimsucht.

Mit dem Update auf watchOS 11 kann die Apple Watch ab sofort diese riskante Atemstörung im Schlaf erkennen. Für das Feature bedarf es aber nicht unbedingt der neuesten Apple Watch Series 10. Die versteht sich zwar auch darauf, doch es genügen auch die Modelle aus dem Vorjahr, Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2. Verfügbar ist die Funktion mit dem Update bereits jetzt in mehr als 150 Ländern. Deutschland gehört natürlich mit dazu. Noch etwas warten müssen dagegen die Australier und Kanadier, dort steht nämlich noch die behördliche Genehmigung aus.

Um Schlafapnoe zu erkennen, wird der Beschleunigungsmesser der Apple Watch bemüht, um „kleine Bewegungen des Handgelenks zu überwachen, die mit Unterbrechungen der normalen Atmung einhergehen“, so Apple in einer Erklärung. Sollten derartige Störungen über mehrere Nächte auftreten, könnte dies mit Schlafapnoe in Verbindung stehen. Für die Analyse wird ein Zeitfenster von 30 Tagen angewandt, wenn Störungen dann bei mindestens 10 Nächten auftreten, erfolgt eine Benachrichtigung.



Wichtig zu wissen: Gedacht ist all dies bei Anzeichen von mittelschwerer bis schwerer Schlafapnoe bei Personen ab 18 Jahren, bei denen nicht bereits eine Schlafapnoe diagnostiziert wurde. Mehr Informationen zum gesamten Prozess kann man in einem entsprechenden PDF nachlesen (Quelle: Apple).

Wer watchOS 11 will, braucht ein iPhone mit iOS 18

Das Software-Update auf watchOS 11 ist selbstverständlich kostenfrei und wurde zeitgleich unter anderem mit iOS 17.7, iOS 18 und macOS 15.6 bereitgestellt. Wer watchOS 11 installieren möchte, der benötigt mindestens ein iPhone XS oder neuer mit iOS 18. Kompatibel sind Modelle ab der Apple Watch Series 6 aufwärts, inklusive der zweiten Generation der Apple Watch SE. Für das Schlafapnoe-Feature bedarf es aber, wie bereits erwähnt, einer Apple Watch Series 9, 10 oder einer Apple Watch Ultra 2.



Neu, aber für die Erkennung von Schlafapnoe nicht unbedingt erforderlich – die Apple Watch Series 10:

Apple stellt die Watch Series 10 vor

