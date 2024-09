Zu früh gefreut: So spektakulär sieht die Apple Watch 10 nicht aus

Apple veranstaltet am 9. September 2024 ein großes Event, auf dem nicht nur die iPhone-16-Modelle vorgestellt werden sollen, sondern auch neue Apple Watches. Das nun aufgetauchte Bild einer angeblichen Apple Watch 10 hat sich als falsch herausgestellt – obwohl die Uhr wirklich schick aussieht.

Keine Apple Watch 10 in iOS 18.1 aufgetaucht

Die Apple Watch hat sich in den letzten Jahren nur wenig verändert. Klar, die Ränder um das Display wurden immer dünner, doch am Ende sieht die Uhr altbekannt aus. Als in der Beta-Version von iOS 18.1 plötzlich ein Bild einer unbekannten Apple Watch auftauchte, war die Aufregung groß. Schnell hieß es, dass es sich um das neue Design der Apple Watch 10 handelt. Tut es nicht, wie sich nun herausgestellt hat.

So sieht die Apple Watch 10 leider nicht aus. (© 9to5Mac)

Laut 9to5Mac handelt es sich nämlich nur um eine Apple Watch 9, die in der Testversion des neuen Betriebssystems falsch gerendert wird. Statt die Uhr bei der Einrichtung in einem Stück zu rendern, werden die Uhr und das Watchface unabhängig voneinander dargestellt. Durch einen Fehler in der Skalierung fällt das Watchface zu groß aus und es wirkt so, als handle es sich um ein neues Design. Tatsächlich ist es einfach nur ein Fehler in der nicht finalen Version der nächsten iOS-Version.

Kommt ein neues Apple-Watch-Design?

Das heißt natürlich nicht, dass Apple am 9. September nicht doch eine Apple Watch 10 mit neuem Design vorstellt. Es heißt nur, dass das obere Bild nicht die neue Uhr zeigt. Das Unternehmen könnte trotzdem noch eine neue Optik einführen, die sich von den Vorgängern mehr oder weniger unterscheidet. Das erfahrt ihr aber erst während des Events. Wir werden euch zeitnah informieren, wenn die neuen Produkte offiziell vorgestellt wurden. Ihr könnt euch natürlich auch selbst den Apple-Livestream anschauen.

