Apple schlägt sie alle: Selbst Samsung kann nicht mithalten

Der Smartwatch-Markt wird weiterhin von Apple dominiert: Neue Zahlen für das zweite Quartal 2024 zeigen, dass der iPhone-Hersteller mit einem Marktanteil von 49 Prozent unangefochten an der Spitze liegt – und Samsung erst mit großem Abstand auf Platz zwei folgt.

Vor Samsung: Apple dominiert Smartwatch-Markt

In der Welt der Smartwatches ist Apple klarer Spitzenreiter, während Samsung trotz aller Bemühungen hinterherhinkt. Die Verkaufszahlen für das zweite Quartal 2024 sprechen eine deutliche Sprache, wie eine Analyse der Marktforscher von Canalys zeigt.



Apple beansprucht mit 49 Prozent Marktanteil fast die Hälfte des weltweiten Smartwatch-Marktes für sich. Samsung folgt mit 15 Prozent aller Verkäufe weit abgeschlagen auf Platz zwei. Oder anders formuliert: Apple verkauft mehr als dreimal so viele Smartwatches wie der südkoreanische Konkurrent.

Auf den weiteren Plätzen folgen Garmin, Huawei und Google. 11 Prozent der Smartwatch-Käufer haben sich zwischen April und Juni 2024 für eine Uhr von Garmin entschieden, 7 Prozent haben bei Huawei zugeschlagen. Eine Pixel Watch von Google haben sich 4 Prozent der Käufer zugelegt.



Anders sieht es bei den Fitness-Trackern aus – auch weil Apple in dieser Kategorie nicht mitspielt. Hier dominiert Xiaomi klar mit einem Marktanteil von 40 Prozent, gefolgt von Huawei mit 23 Prozent. Auf den Plätzen drei bis fünf folgen Google, Samsung und die ehemalige Huawei-Tochter Honor (Quelle: Canalys).

Samsung fällt bei Wearables weiter zurück

Betrachtet man den gesamten Wearables-Markt, zu dem neben Smartwatches auch einfachere Fitness-Tracker und „Basic Watches“ zählen, sieht es für Samsung noch schlechter aus. Hier belegt das Unternehmen mit einem Marktanteil von 6,4 Prozent nur den vierten Platz. Apple führt auch diese Statistik mit 17,4 Prozent an, gefolgt von Huawei und Xiaomi. Samsung muss sich also anstrengen, um im Wearables-Segment nicht weiter an Boden zu verlieren.



Das halten wir von Samsungs aktueller Smartwatch-Generation:

