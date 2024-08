Pixel 9a: So anders sieht das günstige Google-Handy aus

Das Google Pixel 9a könnte in einem völlig neuen Look daherkommen. Durchgesickerte Fotos eines angeblichen Prototyps zeigen ein flaches Kameramodul – ohne den bekannten Pixel-Visor. Auch zum Erscheinungstermin des günstigen Google-Handys gibt es Gerüchte.

Google Pixel 9a: Fotos zeigen neues Kamera-Design

Kaum ist das Pixel 9 (Pro, Pro XL) vorgestellt, gibt es bereits erste Gerüchte, Leaks und Hinweise zum A-Modell der Serie. In einer vietnamesischen Facebook-Gruppe sind Bilder aufgetaucht, die angeblich das Pixel 9a zeigen – oder zumindest einen Prototyp. Die Gruppe hat in der Vergangenheit bereits mehrfach zuverlässige Pixel-Leaks geliefert.



Sollten die Bilder wirklich das Pixel 9a zeigen, könnte das Smartphone tatsächlich mit einem neuen Look überraschen. Die Fotos zeigen nämlich ein flaches Kameramodul, das bei früheren Pixel-Handys nicht zu sehen war. In den letzten Jahren ragte bei den Smartphones ein Kameravorsatz deutlich aus der Rückseite heraus. Beim Pixel 9a scheint das nicht mehr der Fall zu sein.

Anzeige

Insgesamt wirkt das Design des Budget-Modells modernisiert. Der Rahmen ist nun flach und auch die Displayränder scheinen schmaler zu sein. Vor allem das bisher breite Kinn unter dem Display könnte verschwinden. Alle vier Ränder sollen wohl gleich breit sein.



So soll das Pixel 9a aussehen:

So soll das Pixel 9a aussehen. (© HỘI GOOGLE PIXEL VIỆT NAM)

Anzeige

Über die technische Ausstattung des Pixel 9a gibt es bisher kaum Informationen. Als sicher gilt lediglich der Einsatz des neuen Google-Tensor-G4-Chips. Dieser soll dem Budgetmodell einen ordentlichen Leistungsschub verleihen. Zu Kamera, Akku oder Display gibt es noch keine Gerüchte.

Pixel 9a noch in diesem Jahr?

Laut dem Leaker könnte das Pixel 9a vielleicht noch in diesem Jahr erscheinen (Quelle: HỘI GOOGLE PIXEL VIỆT NAM). Ob das stimmt, wird sich zeigen. Zwar hat Google die Veröffentlichung des Pixel 9 vorgezogen, aber das Pixel 8a kam erst im Mai 2024 auf den Markt. Daher ist es wahrscheinlicher, dass auch dieses Handy nicht vor 2025 erscheinen wird.



Das halten wir vom Pixel 9:

Vorsicht, Verwechslungsgefahr! – Google Pixel 9 und Pixel 9 Pro XL Ersteindruck Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.