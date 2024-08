Pixel Watch 3 offiziell vorgestellt: Google macht’s wie Samsung

Jetzt ist es offiziell: Google bringt dieses Jahr die dritte Generation der Pixel Watch auf den Markt. Google orientiert sich dieses Jahr jedoch an Samsung. Denn erstmals wird es neben der Standard-Version auch eine 45-mm-Variante geben.

Pixel Watch 3: Google bietet erstmals zwei Größen an

Durch zahlreiche Leaks waren bereits etliche Informationen zur Pixel Watch 3 vorab verfügbar, doch jetzt ist es offiziell: Google bietet dieses Mal seine hauseigene Smartwatch in zwei unterschiedlichen Größen an. Neben der bereits bekannten 41-mm-Version wird es dieses Mal auch eine Variante mit einem Gehäusedurchmesser von 45 mm geben, was unterm Strich für ein Display-Wachstum von 40 Prozent sorgt.



Auch bei der 41-mm-Version vergrößert Google etwas. Hier können Nutzer mit 10 Prozent mehr Display rechnen. Google geht damit einen großen Kritikpunkt der Vorgängermodelle an. Denn viele stören sich an dem recht großen Displayrand – hier hatten Konkurrenten wie die Apple Watch oder die Samsung Galaxy Watch ganz klar die Nase vorn.

Anzeige

Die Pixel Watch 3 gibt es dieses Mal in einer größeren 45-mm-Version. (© Google)

Kollege Peter ist vom großen Modell der Pixel Watch 3 schon jetzt angetan:

Was macht die Pixel Watch 3 neu?

Vor allem die dünneren Ränder und das noch hellere Display sprechen für die Pixel Watch 3. Bis zu 2.000 nits erreicht der Bildschirm jetzt maximal, sodass das Display auch bei direkter Sonneneinstrahlung im Sommer noch gut ablesbar sein sollte. Gleichzeitig soll das Watch-Display aber auch noch dunkler werden können, sodass der Bildschirm etwa im Kino nicht blendet und zusätzlich dazu beiträgt, die Akkulaufzeit zu verlängern.



Apropos Akkulaufzeit: Dank einer variablen Bildwiederholfrequenz (1 bis 60 Hz) bei beiden Modellen und der rund 35 Prozent höheren Akkukapazität des 45-mm-Modells (420 mAh) im Vergleich zur Pixel Watch 2 (307 mAh) dürfte die Pixel Watch 3 in der Praxis etwas länger als der Vorgänger durchhalten. Google selbst hält sich jedoch zurück und gibt erneut eine Laufzeit von bis zu 24 Stunden mit Always-On-Display an – so wie bei der Pixel Watch 2.

Anzeige

Wer seine Pixel Watch 3 viel zum Fitness-Tracking benutzt, wird den Akku wahrscheinlich aber weiterhin schnell in die Knie zwingen. (© Google)

Anzeige

Für Läufer – und die, die es werden wollen – hat die Pixel Watch 3 auch eine neue Funktion am Start. So könnt ihr euch einen Laufplan erstellen, in dem ihr feste Warm-up und Cooldown-Zeiten vermerken könnt. Oder aber ihr legt Ziele für Tempo, Herzfrequenz, Zeit und Streckenlänge fest. Während des Trainings wird euch die Smartwatch dann darauf hinweisen, ob ihr eure Ziele einhaltet, noch einen Zahn zulegen müsst oder es etwas entspannter angehen lassen könnt.



Wer Fitbit Premium abonniert, erhält zudem Zugriff auf Googles KI-Coach, der euch anhand eurer letzten Läufe direkt auf euch zugeschnittene Trainingspläne erstellt.



Fitness-Enthusiasten können sich über das Fitbit Morning Briefing direkt nach dem Aufstehen eine Zusammenfassung ihrer Gesundheits- und Fitnessdaten anzeigen lassen.

Jetzt mach’ mal Dampf! Der Live-Coach gibt euch während des Laufs Feedback zu eurem Training (© Google)

Anzeige

Weiteres Novum: Beide Varianten der Pixel Watch 3 unterstützten Ultrabreitband (UWB). Beim integrierten Speicher und RAM hat sich hingegen nichts getan. Auch die Pixel Watch 3 bietet wieder 32 GB internen eMMC-Speicher und 2 GB SDRAM. Beide Versionen der Pixel Watch 3 werden von Google mit zwei unterschiedlich großen Armbändern und einem USB-C-Schnellladekabel ausgeliefert.

Google Pixel Watch 3: Preis und Verfügbarkeit

Im Rahmen der Ankündigung hat Google bereits verraten, wie viel Geld potenzielle Käufer für die WLAN- und LTE-Variante der beiden Versionen der Pixel Watch 3 auf den Tisch legen müssen:

Pixel Watch 3 (41 mm / WLAN): 399 Euro (UVP)

(UVP) Pixel Watch 3 (41 mm / LTE): 499 Euro (UVP)

(UVP) Pixel Watch 3 (45 mm / WLAN): 449 Euro (UVP)

(UVP) Pixel Watch 3 (45 mm / LTE): 549 Euro (UVP)

Die Preise fallen wieder recht saftig aus – zumal Google im Gegensatz zum letzten Jahr die Pixel Watch 3 nicht als Gratis-Zugabe an Käufer des Pixel 9 Pro (XL) herausgibt. Mit anderen Worten: Wer sich dieses Jahr das komplette Portfolio der Pixel-Geräte zulegen will, muss tief in die Tasche greifen.