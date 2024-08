iPhone 16: Apple macht es offiziell und überrascht mit Termin

Erwartungsgemäß kündigt Apple jetzt den Vorstellungstermin fürs iPhone 16 an und lädt ganz offiziell zum Event im September. Beim Termin sorgt der iPhone-Hersteller dann doch für eine kleine Überraschung.

Update vom 27. August 2024: Jetzt ist es offiziell. Unter dem Titel „It’s Glowtime“ lädt Apple am 9. September 2024 (19 Uhr unserer Zeit) die Welt zu einem Special-Event ein. Im Fokus wird das neue iPhone 16 stehen.



Die Wahl des Termins ist dann doch etwas ungewöhnlich, legte sich die Gerüchteküche doch zuvor bereits auf den 10. September fest. Damit ist klar: Apple scheut tatsächlich die Präsidentschaftsdebatte zwischen Kamala Harris und Donald Trump am Dienstag, nicht aber den Montag – für Apple ein eher untypischer Wochentag für Produktankündigungen.



Greg „Joz“ Joswiak, Senior Vice President für weltweites Marketing bei Apple auf X (ehemals Twitter):

Originalartikel vom 26. August 2024:

iPhone 16 soll am 10. September vorgestellt werden

Bereits zuvor brachte Gurman für die Präsentation des iPhone 16 Dienstag, den 10. September 2024 ins Spiel. Exakt auf dieses Datum legt sich das „Apple-Orakel“ nun auch fest. Kein Bauchgefühl, sondern der Insider beruft sich dabei auf nicht genannte Quellen, die mit den Plänen von Apple vertraut sind (Quelle: Bloomberg).



Entsprechend wird damit gerechnet, dass Apple noch in dieser Woche Presse-Einladungen verteilt. Diesbezüglich war zuletzt der 27. August im Gespräch. An oder um diesen Tag herum ist die Bestätigung Apples fürs Event wahrscheinlich.



Vergessen ist damit eine frühere Vorstellung des iPhone 16, wie sie zuletzt von 9to5Mac-Autor Filipe Espósito diskutiert wurde. Da am 10. September ebenso eine Präsidentschaftsdebatte zwischen Kamala Harris und Donald Trump angesetzt ist, hielt der Journalist eine Terminverschiebung für möglich, schließlich soll nichts vom iPhone 16 ablenken. Laut Gurman jedoch scheut Apple die Konfrontation nicht und geht das Risiko ein.

Gut zu wissen: Sollte die genannte Terminplanung eintreffen, so ist ein Marktstart des iPhone 16 am darauffolgenden Freitag, dem 20. September, sehr wahrscheinlich. Ein paar Tage zuvor müsste Apple dann auch noch iOS 18 für die Öffentlichkeit freigeben, immerhin wird auf allen Modellen des iPhone 16 das neue Betriebssystem bereits installiert sein.

Apples Produktpläne für den großen Tag

Das iPhone 16 erscheint auch in diesem Jahr wieder in vier unterschiedlichen Varianten. Erwartet werden das reguläre Modell, ein größeres Plus-Modell und zwei Pro-Modelle. Diese werden dieses Mal auch größere Bildschirme erhalten – das iPhone 16 Pro mit einem neuen 6,3-Zoll-Display (zuvor 6,1 Zoll) und das iPhone 16 Pro Max mit einem 6,9-Zoll-Display (zuvor 6,7 Zoll). Eine Entwicklung, wie sie einer jüngeren Umfrage zufolge von der Mehrheit der Apple-Basis befürwortet wird.



Abseits des iPhone 16 wird Apple die Gelegenheit nutzen, ebenso alle drei Modellvarianten der Apple Watch zu erneuern. Gleichzeitig zu sehen bekommen wir wahrscheinlich auch die AirPods der vierten Generation. Von diesen soll es zwei Varianten geben, sodass sie sowohl die älteren AirPods 2 als auch die AirPods 3 ersetzen können.



Fun Fact – bereits vor fünf Jahren zeigte Apple neue iPhones an einem 10. September:

Apple Event vom 10.09.2019 im Schnelldurchlauf

