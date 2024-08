WhatsApp: Auf diese iPhone-Funktion haben Android-Nutzer lange gewartet

Auf dem iPhone seit Jahren Standard, bald auch auf Android-Handys: WhatsApp führt eine praktische Funktion ein, mit der Nutzer des Messengers alle Chats mit einem Klick als gelesen markieren können. Das dürfte vor allem Vielschreiber freuen.

WhatsApp: Alle Chats als gelesen kennzeichnen

Bisher mussten Android-Nutzer jeden WhatsApp-Chat einzeln öffnen oder auswählen, um ihn als gelesen zu markieren. Eine neue Option, die in der iOS-Version des Messengers schon länger zur Verfügung steht, macht Schluss mit diesem etwas umständlichen Prozedere: Sie ermöglicht es, den Nachrichteneingang schnell aufzuräumen und so den Überblick zu behalten.

Anzeige

Die geplante Funktion wird im Menü der Chat-Liste zu finden sein. Anwender können damit alle ungelesenen Nachrichten mit nur einem Tastendruck als gelesen markieren (Quelle: WABetaInfo). Das spart Zeit und vereinfacht die Chat-Verwaltung ein wenig. Besonders praktisch ist das für Vielschreiber, wenn sich im Laufe der Zeit einige ungelesene Nachrichten angesammelt haben.

Bisher ist diese praktische Funktion nur in der Beta-Version des Messengers für Android verfügbar. Wer sie also schon jetzt nutzen möchte, muss am Beta-Programm von WhatsApp teilnehmen. Wann die Funktion in die finale Version von WhatsApp übernommen wird, ist noch nicht bekannt.

Anzeige

WhatsApp: Nachrichten automatisch blockieren

Neben der Funktion „Alle Chats als gelesen markieren“ arbeitet WhatsApp derzeit an einer weiteren Neuerung. Diese soll Nutzer effektiv vor unerwünschten Nachrichten schützen. WhatsApp plant, Nachrichten von unbekannten Absendern automatisch zu blockieren, wenn diese besonders viele Nachrichten versenden.



Wichtig zu wissen: Das neue Feature wird nicht standardmäßig aktiviert sein. Anwender behalten die volle Kontrolle darüber, ob sie den Schutz aktivieren möchten. Auch bei aktiviertem Filter können normale Nachrichten von unbekannten Personen weiterhin empfangen werden.

Tipps und Tricks rund um WhatsApp:

WhatsApp: 13 Tipps & Tricks, die du kennen solltest Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.