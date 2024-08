WhatsApp: Neue Funktion schont eure Nerven

WhatsApp arbeitet an einer neuen Funktion, die Nutzer besser schützen soll: Unerwünschte Nachrichten werden automatisch blockiert – zumindest in bestimmten Fällen. Nutzer sollen so besser vor Spam und Phishing geschützt werden.

WhatsApp: Nachrichten automatisch blockieren

WhatsApp plant eine nützliche neue Funktion gegen Spam-Nachrichten und andere unerwünschte Inhalte. Der Messenger erlaubt es künftig, Nachrichten von unbekannten Accounts automatisch zu blockieren. In der neuen Android-Beta von WhatsApp ist der Filter bereits aufgetaucht. Er steht noch nicht allen Nutzern zur Verfügung.



Das Prinzip ist einfach: Nutzer erhalten die Möglichkeit, Nachrichten von Nummern, die nicht in ihren Kontakten gespeichert sind, automatisch zu blockieren. Insbesondere wenn solche Absender auffällig viele Nachrichten verschicken, greift die neue Funktion und verhindert eine Überflutung mit potenziell schädlichen oder störenden Inhalten.

Die Funktion ist nicht automatisch aktiv. Nutzer behalten also immer die Kontrolle darüber, ob sie solche Nachrichten erhalten möchten oder nicht. Auch bei aktiviertem Spam-Filter können normale Nachrichten von Personen, die nicht in der eigenen Kontaktliste stehen, empfangen werden (Quelle: WABetaInfo).



Durch die Reduzierung unerwünschter Nachrichten soll nicht nur die Sicherheit erhöht, sondern auch die Performance der App optimiert werden. Massenhaft verschickte Spam-Nachrichten können die Leistung von WhatsApp beeinträchtigen. Genau hier setzt das geplante Update an.

WhatsApp: Wann kommt der neue Spam-Filter?

Die Funktion befindet sich derzeit noch in der Entwicklung und wird mit einem zukünftigen Update von WhatsApp ausgerollt. Aktuell steht sie nur Beta-Testern der Android-Version des Messengers zur Verfügung.



Im Video: So verhindert ihr Spam-Anrufe.

