Discord: Hyperlink im Text setzen

Endlich ist es auch ohne zusätzliche Bots in Discord möglich, einen Linktext zu erstellen. Wie ihr einen Text mit einem Hyperlink verseht, um zum Beispiel zu einer bestimmten Webseite, einem Dokument oder einer vorherigen Nachricht zu verlinken, erfahrt ihr hier.

Manuell mit Klammern – Discord Hyperlink setzen

Um einen Teil eines Textes mit einem Link zu versehen, müsst ihr einfach nur eine bestimmte Klammerkombination nutzen. Dabei setzt ihr den Text, der den Hyperlink enthalten soll, in eckige Klammern und die URL, die zum Ziel führt, in normale, runde Klammern. Dabei darf zwischen den beiden Klammerarten kein Leerzeichen folgen. Also wie folgt: [Text](URL)

Im Text würde es beispielsweise so aussehen, wenn ihr den Text „hier“ mit einem Link versehen möchtet:

„Und dann musst du nur noch [hier](https://www.giga.de/) klicken, um auf die Webseite zu gelangen.“

Per Copy & Paste – Linktext einfügen

Gerade am PC ist die Copy-&-Paste-Methode, die wohl einfachste Möglichkeit, um einen Link in einem Ankertext zu integrieren. Geht dafür einfach wie folgt vor:

Kopiert die entsprechende URL mit Strg + C oder Rechtsklick → „Kopieren“. Markiert jetzt im Discord den Teil des Textes, der den Querverweis enthalten soll. Fügt abschließend die eben kopierte URL mit Strg + V oder Rechtsklick → „Einfügen“ ein.

Discord setzt nun die Klammern – wie in der manuellen Option beschrieben– selbstständig. So könnt ihr beispielsweise Links auf Webseiten, vergangene Nachrichten in dem jeweiligen oder anderen Discord-Servern setzen oder zu Dokumenten und Dateien auf Servern.

