Discord bietet eine Spoiler-Funktion, mit der ihr eure Texte und Inhalte schwärzen beziehungsweise unkenntlich machen könnt. Wie ihr diese in der Desktop-Anwendung und der App einsetzten könnt, erfahrt ihr hier auf GIGA.

Wenn ihr anderen den Spaß an einer Serie oder die Lösung zu einem Rätsel in einem Spiel nicht aus Versehen verraten wollt, ist es nützlich die Spoiler-Tags von Discord zu nutzen. Auch verstörendes Bildmaterial oder andere Inhalte, die NSFW sind oder die ihr einfach nicht jedem vorbeiscrollenden Leser zumuten wollt, könnt ihr dann unkenntlich machen. So kann jeder Nutzer mit einem Klick selbst entscheiden, ob er einen Spoiler lesen oder das Bildmaterial sehen möchte.

Um eine bestimmte Textpassage oder eine ganze Nachricht bei Discord zu schwärzen, gibt es auf dem PC und Smartphone drei Möglichkeiten:

Ihr setzt mit der Tastenkombination [Alt Gr] + [<] zwei senkrechte Striche vor und nach dem eigentlichen Spoiler .

Beispiel: Den Schlüssel zur Truhe findet ihr ||unter der Standuhr im Eingangsbereich||

. Den Schlüssel zur Truhe findet ihr Alternativ könnt ihr die Stelle eures Textes auch markieren und dann das Augen-Symbol anwählen.



und dann das anwählen. Wenn die gesamte Nachricht geschwärzt werden soll, schreibt ganz am Anfang den Befehl /spoiler .



Übrigens funktionieren diese Spoiler-Tags auch für die Link-Vorschau. Wenn ihr die URL als Spoiler markiert, wird somit das Vorschaubild für die Webseite oder das Video ebenso unkenntlich gemacht und ist erst nach einem Klick auf das Bild sichtbar.



Bilder, Videos & andere Inhalte als Spoiler markieren

Aktuell gibt es nur in der Desktop-Anwendung von Discord die Möglichkeit, Bilder und andere Dateien als Spoiler zu markieren. In der App für Smartphones und Tablets ist es (noch) nicht möglich.

Damit das (Vorschau-)Bild stark verschwommen dargestellt wird, müsst ihr einfach beim Hochladen-Dialog unter dem Kommentarfeld den Haken bei „Als Spoiler markieren“ setzen.

Das funktioniert übrigens für alle Dateien – nicht nur Bilder und Videos. Auch beispielsweise der Titel einer Textdatei ist dann erst nach dem ersten Klick auf das verschwommene Spoiler-Bild sichtbar.

