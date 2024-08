Threema: Nachricht löschen oder bearbeiten – das geht

Der Schweizer Messenger „Threema“ ist bei vielen Nutzern aufgrund der Sicherheits-Features beliebt. Wie sieht es aus, wenn man etwas Falsches verschickt hat. Kann man Nachrichten in Threema löschen oder bearbeiten?

Anzeige

Threema wird als besonders sicherer Messenger vermarktet, der alle Nachrichten verschlüsselt und so die Privatsphäre der Nutzer schützt. Doch was ist, wenn man in Threema eine Nachricht löschen möchte, weil man sie aus Versehen abgeschickt hat? Manchmal will man einfach einzelne Nachrichten aus dem Chatverlauf entfernen. Die Möglichkeit, Mitteilungen nachträglich zu löschen, wird beispielsweise bereits von WhatsApp und Telegram angeboten. Bei Threema ist das aktuell noch nicht möglich.

Threema: Nachrichten löschen und bearbeiten

Bislang ist es nur möglich, Chats aus seinem eigenen Verlauf zu entfernen. Wurde eine Nachricht verschickt, kann sie nicht beim Empfänger zurückgeholt und bearbeitet werden. Das soll sich aber bald endlich ändern. Mitte August 2024 wird ein entsprechender Beta-Test für die entsprechende Funktion gestartet. Interessenten können sich als Beta-Tester anmelden (hier ansehen). Mit der Funktion kann man dann endlich verschickte Nachrichten ändern oder komplett beim Empfänger löschen. Wie bei WhatsApp werden nachträglich bearbeitete Mitteilungen bei Empfänger entsprechend markiert. Heimliche Änderungen sind also nicht möglich.

Anzeige

Threema: Nachrichten löschen – so geht’s (allgemein)

Wer nur einzelne Mittelungen aus seiner Chat-Übersicht entfernen will, damit zum Beispiel nur relevante Nachrichten zurückbleiben, kann dies ganz einfach tun. Diese Methode funktioniert sowohl für selbst versendete Mitteilungen als auch empfangene Nachrichten. Geht folgendermaßen vor:

Bildquelle: Screenshot GIGA

Startet die Threema-App für Android oder iOS. Öffnet einen Chat, in dem ihr eine Nachricht löschen wollt. Wählt eine Nachricht aus, indem ihr länger auf sie tippt (und gedrückt haltet). Über den Button „Bearbeiten“ in iOS oder die drei Punkte „⁝“ in Android lassen sich Nachrichten in Threema löschen. Tippt dann einfach auf den Menüpunkt „Nachricht(en) löschen“. Wählt ihr mehrere Mitteilungen aus, wird stattdessen ein Mülleimer angezeigt, auf den ihr dann drückt. In iOS könnt ihr außerdem länger auf eine Nachricht tippen, und dann im Pop-Up-Menü „Löschen“ wählen. Drückt ihr ohne etwas zu markieren auf die drei Punkte „⁝“, könnt ihr zudem „Chat leeren“ wählen, um den Verlauf zu löschen.

Anzeige

Wollt ihr euch die Arbeit ersparen, könnt ihr Nachrichten nach einer bestimmten Zeit auch automatisch löschen lassen:

Dazu wählt ihr in der Threema-App den Bereich „Menü & Speicher“ aus. Hier findet ihr das „Speichermanagement“. Wählt die Option „Automatisch löschen“. Jetzt könnt ihr einstellen, dass Nachrichten nach 1 Jahr, 6 Monaten, 3 Monaten, 1 Monat oder 1 Woche automatisch entfernt werden.

Weitere Messenger-Alternativen findet ihr in unserer Bilderstrecke:

Weitere Threema-Tipps:

Threema: Nachrichten beim Empfänger löschen – bald geht das

Wer in Threema versendete Nachrichten widerrufen will, wird enttäuscht. Aktuell kann man Mitteilungen nur kurz nach dem Versenden beim Empfänger löschen, egal, ob vor oder nach der erfolgreichen Zustellung. Bald sollen die Möglichkeiten aber ausgeweitet werden.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.