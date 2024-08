Whatsapp verifizieren ohne altes Handy – so geht's

Normalerweise sendet euch WhatsApp eine Bestätigung an euer altes Handy, wenn ihr euren Account auf einem neuen Smartphone anmeldet. Ihr könnt euch aber auch ohne altes Handy bei WhatsApp verifzieren.

Anzeige

Warum sendet WhatsApp den Code an mein altes Handy?

Wenn ihr WhatsApp mit derselben Handynummer auf einem neuen Gerät weiternutzen wollt, schickt WhatsApp einen Verifizierungs-Code an euer altes Gerät, den ihr dann wiederum auf dem neuen eingeben sollt. Auf diese Weise wird bestätigt, dass ihr auch wirklich der Inhaber des WhatsApp-Kontos seid. Falls das alte Handy aber kaputt ist oder ihr es nicht mehr habt, könnt ihr das umgehen.

WhatsApp: Verifizieren ohne altes Handy

Tippt auf den Button: „Keinen Verifizierungscode erhalten?“ Falls das nicht geht, gebt beliebige ungültige Codes ein, bis ihr den Button auswählen könnt. Wählt danach eine der angebotenen Optionen aus, um euch zu verifzieren. Wenn ihr „SMS“ auswählt, wird euch der Code auf das neue Handy zugeschickt (sofern ihr eure SIM-Karte schon ins neue Gerät eingelegt habt).

Anzeige

Whatsapp-Verifizierung ohne SMS und Anruf

WhatsApp bietet keine Verifizierung per E-Mail an, allerdings wird diese Funktion vielleicht bald kommen. Es bleiben derzeit also nur „SMS“ oder „Anruf“. Alternativ könnt ihr aber versuchen, WhatsApp über eine Festnetznummer zu verwenden, wenn ihr dies möchtet. Das geht wie im folgender Anleitung beschrieben:

WhatsApp: Ich kann mein Gerät nicht ohne altes Handy verifzieren

Falls die obige Methode nicht funktioniert, wendet euch an den Support von WhatsApp. Diese können euch dann in der Regel helfen, euer WhatsApp-Konto auf das neue Gerät umzuziehen.

Anzeige

Grundsätzlich solltet ihr darauf achten im WhatsApp-Assistenten die richtige Handynummer eingegeben zu haben. Ansonsten erhaltet ihr keine Nachricht oder SMS an euer altes/neues Handy. Woran es ansonsten liegen kann, wenn die Verifizierung fehlschlägt, lest ihr hier:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.