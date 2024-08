Xiaomi-Hammer bei MediaMarkt: Redmi Note 13 Pro+ mit 5G-Tarif günstiger als ohne

Bei MediaMarkt bekommt ihr kurzzeitig das Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ mit 17 GB 5G-Datenvolumen und einer Allnet- und SMS-Flatrate für lächerliche 9,99 Euro im Monat. Zudem gibt's die Redmi Buds 5 kostenlos obendrauf. Wir haben uns das Angebot angeschaut und verraten, warum ihr zuschlagen solltet.

MediaMarkt: Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ mit Top-Tarif zum Witzpreis

Die Tarifwelten von MediaMarkt und Saturn feiern 10. Geburtstag und lassen ordentlich die Korken knallen. So bekommt ihr zum Beispiel das schicke Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ mit 512 GB Speicher samt Allnet- und SMS-Flat sowie 17 GB 5G-Datenvolumen im Telefónica-Netz für nur 9,99 Euro im Monat (Angebot bei MediaMarkt ansehen). Einmalig fallen insgesamt noch 45,94 Euro für Zuzahlung, Anschlusspreis und Versand an. Zum Jubiläum legt MediaMarkt außerdem noch die Redmi Buds 5 gratis obendrauf. Dass es sich hierbei um ein absolutes Top-Angebot handelt, beweist unsere nachfolgende Rechnung.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Tarif: Freenet Allnet Flat

Netz: Telefónica

17 GB 5G -Datenvolumen (max. 50 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 50 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Redmi Note 13 Pro+ mit Vertrag bei MediaMarkt: Darum lohnt sich das Angebot

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick:

Grundgebühr (monatlich) 9,99 Euro Zuzahlung (einmalig, zu Vertragsbeginn) 1 Euro Anschlussgebühr (einmalig, zu Vertragsbeginn) 39,99 Euro Versandkosten (einmalig) 4,95 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten 285,70 Euro Gerätewerte (aktuell günstigste Preise laut idealo.de) 350 Euro (Handy) + 34 Euro (Buds) Effektivkosten Tarif (Gesamtkosten abzüglich Gerätewerte) 98,30 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat -4,10 Euro

Das Redmi Note 13 Pro+ mit 512 GB Speicher kostet im Preisvergleich aktuell mindestens 350 Euro. Die Redmi Buds 5 schlagen mit ca. 34 Euro zu Buche. Zieht man diese Werte von den Gesamtkosten des Tarif-Bundles über 24 Monate Mindestlaufzeit ab, wird klar, dass ihr die Geräte inklusive 17 GB 5G, Allnet- und SMS-Flat effektiv günstiger als im Einzelkauf bekommt. Die Rechnung geht allerdings nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt.

Redmi Note 13 Pro+: Was kann das Preisbrecher-Smartphone von Xiaomi?

Was das Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ so alles auf dem Kasten hat, erfahrt ihr in diesem Video:

