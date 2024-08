Wenn ihr ein Xiaomi-Handy besitzt, müsst ihr diesen neuen Service kennen

Wenn ihr euch ein Xiaomi-Handy gekauft habt, dann wollt ihr dieses möglichst lange nutzen. Fällt euch das Handy herunter und wird beschädigt, ist das besonders ärgerlich, weil dann hohe Kosten auf euch zukommen. Genau dafür bietet das chinesische Unternehmen jetzt Xiaomi Care an. Ausgewählte Modelle können gegen Unfallschäden und Diebstahl für 24 Monate abgesichert werden.

Xiaomi Care schützt Handys bei Unfallschäden und Diebstahl

Smartphones gehören zu den wichtigsten Gegenständen, die ihr täglich dabei habt. Dort sind viele persönliche Daten, Fotos und Kontakte gespeichert, aber auch der Zugriff zum Onlinebanking – und viele bezahlen sogar mit dem Handy. Umso schlimmer ist es, wenn das Handy kaputtgeht. Xiaomi bietet mit Care nun einen eigenen Schutz gegen Unfallschäden und Diebstahl an (bei Xiaomi anschauen). Ähnlich wie der große Konkurrent mit Apple Care+.



Ihr könnt euch wahlweise entscheiden, ob ihr euer Xiaomi-Handy nur gegen Unfallschäden oder Unfallschäden und Diebstahl absichern wollt. Letzteres ist etwas teurer. Der Versicherungsschutz gilt für 24 Monate und bei einem Schaden muss eine Selbstbeteiligung nach der folgenden Liste gezahlt werden.



Für reine Unfallschäden sieht es wie folgt aus:

Beträge von Xiaomi Care bei Unfallschäden (© Xiaomi)

Für Unfallschäden und Diebstahl müsst ihr folgende Beträge zahlen:

Beträge von Xiaomi Care bei Unfallschäden und Diebstahl (© Xiaomi)

Die Preise für den jeweiligen Schutz halten sich absolut in Grenzen. Ihr könnt ein Xiaomi 14 Ultra für 199 Euro gegen Unfallschäden und Diebstahl versichern. Das Handy hat zum Marktstart 1.499 Euro gekostet. Günstigere Modelle wie das Redmi Note 13 kosten nur 39 Euro, wenn ihr es nur für Unfälle absichern wollt. Bis zu zwei Mal könnt ihr das Handy dann in 12 Monaten reparieren lassen. Einmal in 24 Monaten tauscht Xiaomi das Handy aus, wenn es sich nicht mehr reparieren lässt.

Wichtig: Wie bei jedem Abschluss einer Versicherung solltet ihr Preise und Leistungen vergleichen. Beispielsweise bei Hepster, wo ihr auch eine Handyversicherung abschließen könnt (bei Hepster anschauen).

Wer steckt hinter Xiaomi Care?

Xiaomi bietet Care zwar an, doch abgewickelt werden die Versicherungsschäden und Diebstähle über Allianz Assistance (AWP P&C S.A., Niederlassung für die Niederlande). Im FAQ von Xiaomi findet ihr alle wichtigen Informationen und Versicherungsbedingungen für Xiaomi Care. Lest euch das alles in Ruhe durch, bevor ihr euch entscheidet.

