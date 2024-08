Xiaomi startet mit kleinem Android-Tablet zum Schnäppchenpreis und Geschenken

Xiaomi bietet zwar sehr viele Smartphones an, die Auswahl an Android-Tablets hält sich aber in Grenzen. Umso spannender ist das Redmi Pad SE 8.7. Während die Konkurrenz immer größere und teurere Tablets baut, geht Xiaomi genau den entgegengesetzten Weg.

Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 kostet nur 150 Euro

Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einem neuen Android-Tablet seid, das nicht zu groß und teuer ist, dann könnte das Redmi Pad SE 8.7 etwas für euch sein. Xiaomi hat den Vorverkauf jetzt mit einigen spannenden Aktionen gestartet.



Wenn ihr beispielsweise für 1 Euro verbindlich vorbestellt, erhaltet ihr die Kopfhörer Redmi Buds 4 Active kostenlos. Entscheidet ihr euch erst später, gibt es immerhin ein Cover kostenlos dazu. Außerdem eine limitierte Anzahl von 30-Euro-Gutscheinen und mehr. Schaut am besten auf der Produktseite des Redmi Pad SE 8.7 selber nach (bei Xiaomi anschauen).

Xiaomi Redmi Pad SE 8.7

Bei so einem kleinen Tablet bietet sich optional eine 4G-Version an. Erfreulicherweise gibt es vom Redmi Pad SE 8.7 ein Modell mit LTE, das mit 179 Euro kaum teurer ist (bei Xiaomi anschauen). Wenn ihr also gern unabhängig von eurem Handy mit dem Internet verbunden sein wollt, würde sich der Kauf hier lohnen. Zudem gibt es günstig mehr Speicher. Die Verdoppelung auf 128 GB kostet nur 20 Euro mehr.

Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 4G

Was bietet das Redmi Pad SE 8.7?

Tatsächlich ist das Redmi Pad SE 8.7 von Xiaomi ganz spannend, denn es besitzt ein 8,7-Zoll-Display mit 1.340 x 800 Pixeln und arbeitet mit bis zu 90 Hz. Damit dürften die Inhalte schön flüssig angezeigt werden. Die Helligkeit ist mit bis zu 600 Nits auch ganz okay. Damit lässt sich das Tablet einigermaßen gut im Freien ablesen.



Angetrieben wird das Xiaomi-Tablet vom MediaTek Helio G85, dem je nach Version 4 GB RAM und 64 oder 128 GB interner Speicher zur Verfügung stehen. Letzterer lässt sich immerhin um bis zu 2 TB per microSD-Karte erweitern.



Ansonsten bekommt ihr ein schickes Design, eine 8-MP-Hauptkamera und eine 5-MP-Frontkamera. Zudem sind zwei Lautsprecher verbaut, die sogar Dolby Atmos unterstützen. Der Akku ist 6.680 Wh groß, soll über 24 Stunden Laufzeit bieten und lässt sich mit 18 Watt relativ schnell wieder aufladen. Vorinstalliert ist Android 14 mit HyperOS.