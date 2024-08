Alternative zum Galaxy A55: Xiaomi bereitet neue Preis-Leistungs-Kracher vor

Samsung hat mit dem Galaxy A35 und A55 vorgelegt, bald dürfte Xiaomi mit einer Vielzahl neuer Redmi-Note-14-Smartphones nachlegen. Die Hinweise verdichten sich nämlich, dass das chinesische Unternehmen die neuen Preis-Leistungs-Kracher für die Mittelklasse bald zeigt.

Xiaomi bereitet Redmi-Note-14-Smartphones vor

Was für Samsung die A-Klasse-Smartphones sind, ist für Xiaomi die Redmi-Note-Serie. Wenn Samsung neue Modelle auf den Markt bringt, zieht der Konkurrent mit eigenen Ausführungen nach. Das Galaxy A55 (Test) und A35 sind schon einige Zeit auf dem Markt. Es gibt auch ein noch günstigeres Galaxy A15, das extrem beliebt ist. Für diese Smartphones plant Xiaomi Alternativen mit den Redmi-Note-14-Modellen (Quelle: Gizchina).



Mit dem Redmi Note 14 ist nämlich ein erstes Modell bei der chinesischen Zulassungsbehörde 3C aufgetaucht. Dort wird ein erstes dickes Upgrade für das bezahlbare Handy enthüllt. Es kann nämlich mit bis zu 45 Watt laden. Beim Vorgänger Redmi Note 13 waren es noch 33 Watt. Damit wird das günstige Redmi Note 14 genauso schnell laden wie ein Samsung Galaxy S24 Ultra. Das Galaxy A55 kommt nur auf 25 Watt.



Das Redmi Note 14 wird dabei nur der günstige Einstieg als Alternative zum Samsung Galaxy A15 sein. Die Pro-Modelle werden erst wirklich interessant. Diese dürften deutlich schneller laden und technisch keine großen Kompromisse machen. Details dazu fehlen aber noch. Klar ist nur, dass Samsungs A-Klasse bald ordentlich Konkurrenz erhält.

Anzeige

Xiaomi plant sehr viele Redmi-Note-14-Modelle

Die Auswahl an Xiaomi-Redmi-Note-13-Smartphones ist extrem groß. Abonniere uns

auf YouTube

Die Redmi-Note-13-Serie gibt es in sehr vielen Ausführungen und zu Preisen ab 170 Euro. Xiaomi bietet das Redmi Note 13 mit 4G, 5G und als Pro an. Dann gibt es noch das Note 13 Pro 5G und Note 13 Pro Plus 5G. Für all diese Smartphones dürfte es Nachfolger geben, die sich in einem Preisbereich bis 500 Euro quetschen.