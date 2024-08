Samsung zieht es durch: Galaxy A53 und A54 werden bald viel besser

Samsung muss viele Smartphones mit Android 15 und One UI 7 versorgen. Die Arbeiten dafür laufen im Hintergrund nicht nur für aktuelle Modelle, sondern auch für ältere Handys. Nicht nur das Galaxy A55 soll schnell versorgt werden, sondern auch die beiden Vorgänger. Diese laufen wohl schon mit ersten Testversionen.

Samsung testet Galaxy A54 und A53 mit Android 15

Eigentlich sollte der Beta-Test von Android 15 und One UI 7 auf dem Galaxy S24 schon laufen. Es kam aber zu unerwarteten Verzögerungen. One UI 6.1.1 ist nämlich noch nicht fertig und so kann die neue Version nicht installiert werden. Trotzdem entwickelt Samsung im Hintergrund weiter. Auf dem aktuellen Galaxy A55 wurde die neue Version schon entdeckt. Jetzt wurden auch das Galaxy A54 und Galaxy A53 damit gesichtet (Quelle: SamMobile).



Entdeckt werden solche Sachen in Benchmarks. Wenn plötzlich ein Smartphone mit Android 15 von Samsung auftaucht, ist das direkt verdächtig, weil es noch keinen Beta-Test gibt. Anhand der Modellbezeichnung lässt sich auf die Bezeichnung schließen. So wurde schon das Galaxy A55 entdeckt und jetzt die beiden Vorgänger. Für euch bedeutet das nur Gutes, denn es ist davon auszugehen, dass Samsung die Software-Updates schnell veröffentlicht, wenn sie fertig sind. Euch erwarten viele Verbesserungen und neue Funktionen.

Anzeige

Viele weitere Smartphones werden Android 15 erhalten

Samsung hat viel vor, denn ab dem Galaxy S21 gilt für alle Smartphones eine Update-Garantie von fünf Jahren – inklusive vier Jahre neue Android-Versionen. Das gilt im Gegensatz zur Konkurrenz nicht nur für teure High-End-Smartphones, sondern für alle Geräte. Entsprechend hat Samsung sehr viel Arbeit und keine Zeit zu verlieren. Sobald Google Android 15 fertig hat und die Grundlage mit One UI 6.1.1 steht, dürften die Beta-Tests starten. Einige Monate später dürfte der finale Rollout beginnen. Wenn es losgeht, werden wir euch informieren.

Anzeige

In der Zwischenzeit solltet ihr euren Smartphone-Akku schützen:

Samsung Galaxy: So habt ihr länger was vom Akku Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.